Kardemir Karabükspor Kulübü Başkanı Yüksel'den açıklama

TFF 2. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor Kulübü Başkanı Mehmet Yüksel, alınacak kararlarda kendilerine düşeni yapacaklarını bildirdi.

Yüksel, yaptığı yazılı açıklamada, Kardemir Karabükspor'un TFF 2. Lig'de son maçlarına çıktığını ve seneye TFF 3. Lig'de toparlanamazsa aynı akıbeti yaşayacağını belirtti.

BAL liglerinden profesyonel liglere çıkmanın futbol dünyasında hiç de kolay görünmediğini kaydeden Yüksel, şunları kaydetti:

"Liglerde kalmak şampiyonluklara eşit görülmektedir. Valim, belediye başkanım, KARDEMİR ve sendika yöneticilerim. Biz yöneticiler olarak alacağınız her kararda veya yönlendireceğiniz her kararda sizlerleyiz. Bunu Karabük kamuoyuna deklare ediyoruz. Spor kamuoyundan, Karabüklülerden, sivil toplum kuruluşları yöneticilerinden, iş insanlarından Kardemir Karabükspor'un bugün, hemen bir kez daha gözden geçirilmesini talep ediyoruz. Alınacak kararlarda bizlere düşeni bir kez daha yapacağımızı hatırlatarak saygılar sunuyoruz."