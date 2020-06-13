Kardemir Karabükspor Kulübü Başkanı Yüksel'den açıklama

TFF 2. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor Kulübü Başkanı Mehmet Yüksel, kulübün daha iyi şartlarda yönetilmesinin sağlanması halinde başkanlığı bırakmaya hazır olduğunu bildirdi.

Yüksel, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle liglere verilen ara sonrası futbol karşılaşmalarının yeniden başladığını hatırlattı.

Kardemir Karabükspor'un kapanmaması için bugüne kadar maddi manevi birçok sıkıntıları göğüsleyerek takımı sahiplendiklerini belirten Yüksel, şunları kaydetti:

"Ne yazık ki sivil toplum kuruluşları, KARDEMİR, iş adamları ve taraftarımız kongrelerde tarafsız kalarak olayları sadece uzaktan izlemekle yetindiler. Bayrağı bugünlere kadar karınca kararınca taşımaya çalıştık. Son olağanüstü kongre kararımız da 'kayyuma gidilsin' isteğini kabul ederek Valimiz ile randevu talebimiz oldu. Kulübün daha iyi şartlarda yönetilmesi sağlanacaksa bugün bırakmaya hazırız ancak Karabükspor'u başka maceralara bırakmamız da doğru olmaz."