Kardemir Karabükspor Kulübü Başkanı Yüksel'den açıklama - Son Dakika

Kardemir Karabükspor Kulübü Başkanı Yüksel'den açıklama

21.12.2020 17:25
Kardemir Karabükspor Kulübü Başkanı Yüksel'den açıklama, System.String[]

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Kardemir Karabükspor Kulübü Başkanı Mehmet Yüksel, ayakları yere basan, ileriyi gören bir Karabükspor için attıkları adımların karşılık bulacağını bildirdi.

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Kardemir Karabük spor Kulübü Başkanı Mehmet Yüksel, ayakları yere basan, ileriyi gören bir Karabükspor için attıkları adımların karşılık bulacağını bildirdi.

Yüksel, yaptığı yazılı açıklamada, Karabük'te gerek sosyal medya ağları üzerinden gerekse medya kuruluşları ve spor kamuoyunun, son günlerde kulübü destekleyici görselleri ve yazılarının herkesin dikkatini çektiğini belirtti.

"Bu bizleri de memnun eden gelişmelerin nihai sonuçlarını çok güzel alacağımızı umuyorum." diyen Yüksel, şunları kaydetti:

"Kamuoyu bilmektedir ki Karabükspor Başkanlığımız SGK ve vergi yapılanmasına gitmiştir. İnşallah bu yapılandırma uzlaşmalarımız sonunda reel tablolara dökülecek, Karabüksporumuz ve özellikle bu konuda muzdarip olan 72 eski yöneticimiz de rahat bir nefes almış olacaktır. Tabi ki diğer borç yapılandırmalarını da belirli heyetler çözümleyecek. İnşallah ayakları yere basan ileriyi gören bir Karabükspor için attığımız adımlar karşılığını bulacaktır."

Bu konuda Karabük basınındaki duayen isimlerin destekleri, STK yöneticileri, kentin eşrafından çok değerli isimlerin, iş adamlarının, siyasetçilerin ve bürokratların el birliği yaptığını hatırlatan Yüksel, "Bu konuda detaylı açıklamaları önümüzdeki günlerde yapacağız. Biliyoruz ki başka Karabük ve başka Karabükspor yok. Onun için kulübe sahip çıkma noktasında bize el uzatan her kesime sonsuz teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Kardemir Karabükspor Kulübü Başkanı Yüksel'den açıklama - Son Dakika Spor


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