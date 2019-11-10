Son Dakika Haberleri: Kardemir Karabükspor - Sakaryaspor: 0-5
Son Dakika Spor Kardemir Karabükspor - Sakaryaspor: 0-5

Kardemir Karabükspor - Sakaryaspor: 0-5

6 saat önce

STAT: Dr. Necmettin ŞeyhoğluHAKEMLER: Oğuzhan Uğurlu(xx), Ferdi Karadoruk(xx), Murat Erölmez(xx)KARDEMİR KARABÜKSPOR: Olcay(x) – Arda(x), Tuğrul(x), Sezer(x), Abdullah(x), Berk Kervankıran(x)Dk.68 Ömer x), Toykan(x)(Dk.59 Melih x), Cihan(x)(Dk.

Kardemir Karabükspor - Sakaryaspor: 0-5, System.String[]

STAT: Dr. Necmettin Şeyhoğlu

HAKEMLER: Oğuzhan Uğurlu(xx), Ferdi Karadoruk(xx), Murat Erölmez(xx)

KARDEMİR KARABÜKSPOR: Olcay(x) – Arda(x), Tuğrul(x), Sezer(x), Abdullah(x), Berk Kervankıran(x)Dk.68 Ömer x), Toykan(x)(Dk.59 Melih x), Cihan(x)(Dk.78 Berkay x), Emre(x), Oğuz(x), Batuhan(x)

SAKARYASPOR: Oğuz(xx) – Özgür(xx)(Dk.40 Orkun xx), Berkay(xx), Ümit(xx), Canberk(xx), Aydın(xxx), Yaser(xxx)(Dk.81 Zeki), Taşkın(xx), Denis(xxx), Abdulaziz(xxx)(Dk.72 Okan), Berk İsmail(xxx)

GOL: Dk.16 Berkay Can, Dk.53-Dk.77 Berk İsmail, Dk.58 Yaser, Dk.84 Denis(Sakaryaspor)

SARI KART: Sezer, Arda(Kardemir Karabükspor) Denis, Ümit(Sakaryaspor)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Kardemir Karabükspor, evinde Sakaryaspor'a 5-0 mağlup oldu.

16'ncı dakikada soldan Abdulaziz ortaladı. Berkay Can, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 0-1.

53'üncü dakikada ceza sahasında topla buluşan Aydın, Abdullah'ın topla karışık müdahalesinde yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Berk İsmail, kalecinin sağından topu ağlara gönderdi: 0-2

58'inci dakikada sağdan yapılan ortada Yaser, güzel bir vuruşla ağları havalandırdı: 0-3.

77'nci dakikada sağdan Yaser arka direğe yerden gönderdi. Berk ismail'in kayarak dokunduğu top ağlara gitti: 0-4.

84'üncü dakikada Berk İsmail'in pasını Denis, yakın mesafeden bir vuruşla ağlara gönderdi: 0-5.


- K
Kardemir Karabükspor, Berkay Şahin, Sakaryaspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 03:38 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kadına şiddet bitmiyor! Eşini önce dövdü, sonra yüzünü yaktı
Atatürk'e benzetilen Göksel Kaya'ya sosyal medyada tepkiler devam ediyor Çanakkale'de Atatürk'e saygı duruşunda kriz yaşandı! Vatandaşlar tepki gösterdi Cumhurbaşkanı Erdoğan: 11 Kasım'da 81 ilimizde 11 milyon fidanı toprakla buluşturacağız

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2019 22:31:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kardemir Karabükspor - Sakaryaspor: 0-5
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]