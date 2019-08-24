Kardemir karabükspor sezonu törenle açtı

TFF 2'nci Lig takımlarından Kardemir Karabükspor
, 50'nci kuruluş yıldönümünü kutlarken sezon açılışında karşılaştığı Kastamonuspor
1966'yı 3-1 mağlup etti. Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadyumu'nda düzenlenen 50'nci kuruluş yıldönümü kutlamaları ve sezon açılış törenine Karabük Valisi Fuat Gürel, AK Parti
Karabük Milletvekilleri Niyazi Güneş
, Cumhur Ünal
, CHP Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy
, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ ve vatandaşlar katıldı. Çeşitli gösterilerin ardından konserler başladı. Teknik direktör İsmail Demirci
, teknik kadro ve futbolcular tanıtıldı.
Yönetimiyle birlikte taraftarlarını selamlayan kulüp başkanı Mehmet Yüksel
, "Eğlencemize, futbolumuza bakalım. Hepinizi seviyoruz. Bizim arkamızda olmanızı istiyoruz" dedi. Törenin ardından Kardemir Karabükspor ligde aynı grupta mücadele edeceği Kastamonuspor'u 3-1 mağlup etti.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Gösteriler, konser
Takımın tanıtılması
Mehmet Yüksel'in taraftarı selamlaması ve konuşması
Hazırlık maçından detay