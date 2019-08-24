Son Dakika Haberleri: Kardemir karabükspor sezonu törenle açtı
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Kardemir karabükspor sezonu törenle açtı

1 saat önce

TFF 2'nci Lig takımlarından Kardemir Karabükspor, 50'nci kuruluş yıldönümünü kutlarken sezon açılışında karşılaştığı Kastamonuspor 1966'yı 3-1 mağlup etti.

Kardemir karabükspor sezonu törenle açtı, System.String[]
TFF 2'nci Lig takımlarından Kardemir Karabükspor, 50'nci kuruluş yıldönümünü kutlarken sezon açılışında karşılaştığı Kastamonuspor 1966'yı 3-1 mağlup etti. Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadyumu'nda düzenlenen 50'nci kuruluş yıldönümü kutlamaları ve sezon açılış törenine Karabük Valisi Fuat Gürel, AK Parti Karabük Milletvekilleri Niyazi Güneş, Cumhur Ünal, CHP Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ ve vatandaşlar katıldı. Çeşitli gösterilerin ardından konserler başladı. Teknik direktör İsmail Demirci, teknik kadro ve futbolcular tanıtıldı.
Yönetimiyle birlikte taraftarlarını selamlayan kulüp başkanı Mehmet Yüksel, "Eğlencemize, futbolumuza bakalım. Hepinizi seviyoruz. Bizim arkamızda olmanızı istiyoruz" dedi. Törenin ardından Kardemir Karabükspor ligde aynı grupta mücadele edeceği Kastamonuspor'u 3-1 mağlup etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Gösteriler, konser
Takımın tanıtılması
Mehmet Yüksel'in taraftarı selamlaması ve konuşması
Hazırlık maçından detay


Türkiye Futbol Federasyonu, Kardemir Karabükspor, Kastamonuspor, Karabük, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 10:49 Kaynak: DHA
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