Son Dakika Haberleri: Kardemir Karabükspor top başı yaptı
Son Dakika Spor Haber

Kardemir Karabükspor top başı yaptı

55 dakika önce

TFF 2. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor, 1. etap kampının ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Kardemir Karabükspor top başı yaptı, System.String[]
TFF 2. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor, 1. etap kampının ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Kardemir Karabükspor 2019-2020 TFF 2. Lig futbol sezonu çalışmalarına başladı. Akşam saatlerinde Çamlık Sahası'nda kulüp antrenörlerinden Erkan Çakır yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda düz koşu ve kondisyon çalışması yapıldı.

Kırmızı-mavililer ilk etap kamp çalışmasını kendi tesisleri olan Metin Türker Tesisleri'nde sürdürecek. - KARABÜK
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 08:19 Kaynak: İHA
Türkiye Futbol Federasyonu, Kardemir Karabükspor, Futbol, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Jeremain Lens'e kilo tepkisi Atletico Madrid, 126 milyon euroluk transfer Joao Felix'i basına tanıttı Galatasaray, Selçuk İnan'ın sözleşmesini uzattı Bafetimbi Gomis'ten Fatih Terim'e özel mesaj!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.7.2019 21:15:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kardemir Karabükspor top başı yaptı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]