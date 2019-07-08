Kardemir Karabükspor top başı yaptı
55 dakika önce
TFF 2. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor, 1. etap kampının ilk antrenmanını gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 08:19 Kaynak: İHA
TFF 2. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor
, 1. etap kampının ilk antrenmanını gerçekleştirdi.
Kardemir Karabükspor 2019-2020 TFF 2. Lig futbol sezonu çalışmalarına başladı. Akşam saatlerinde Çamlık
Sahası'nda kulüp antrenörlerinden Erkan Çakır
yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda düz koşu ve kondisyon çalışması yapıldı.
Kırmızı-mavililer ilk etap kamp çalışmasını kendi tesisleri olan Metin Türker Tesisleri'nde sürdürecek. - KARABÜK
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