Son Dakika Haberleri: Kardemir Karabükspor'un eski başkanlarından Ziya Ünsal toprağa verildi
Son Dakika Güncel Kardemir Karabükspor'un eski başkanlarından Ziya Ünsal toprağa verildi - Son Dakika

Kardemir Karabükspor'un eski başkanlarından Ziya Ünsal toprağa verildi

6 saat önce

TFF 2. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor'un eski başkanlarından iş adamı Ziya Ünsal, memleketi Karabük'te toprağa verildi.

TFF 2. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor'un eski başkanlarından iş adamı Ziya Ünsal, memleketi Karabük'te toprağa verildi.

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Ünsal için, Karabük Ulu Cami'de cenaze töreni düzenlendi.

Ünsal'ın cenazesi, burada öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Safranbolu ilçesi Kuzyakahacılar köyünde defnedildi.

Cenaze törenine, Karabük Valisi Fuat Gürel, AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, CHP Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, siyasi parti temsilcileriyle vatandaşlar katıldı.

Ünsal, 11 Aralık 2017-21 Şubat 2018 tarihlerinde o dönem Süper Lig'de yer alan Kardemir Karabükspor'un başkanlığını yapmıştı.

Kardemir Karabükspor'un eski başkanlarından Ziya Ünsal toprağa verildi

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Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 04:29 Kaynak: AA
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