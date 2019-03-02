Son Dakika Haberleri: Kardemir Karabükspor'un Olağanüstü Kongresi Ertelendi

Kardemir Karabükspor'un Olağanüstü Kongresi Ertelendi

1 saat önce

Kardemir Karabükspor Kulübünün olağanüstü kongresi, yeterli çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle 9 Mart Cumartesi gününe ertelendi.

Kardemir Karabükspor'un Olağanüstü Kongresi Ertelendi, System.String[]
Kardemir Karabükspor Kulübünün olağanüstü kongresi, yeterli çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle 9 Mart Cumartesi gününe ertelendi.


Kulüpten yapılan açıklamada, Vali Nafiz Kayalı Gençlik Merkezi Salonunda yapılması planlanan olağanüstü genel kurul toplantısında yeterli çoğunluğun sağlanamadığı belirtildi.


Genel kurulun ertelendiğinin aktarıldığı açıklamada, "Bugün yapılması planlanan olağanüstü genel kurul, gündem esaslarına göre ekseriyet temin olunamadığı için ertelenmiştir. Kongre, mevcut üyelerimizin çoğunluğu ile 9 Mart'da aynı saat, yer ve gündeme göre yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 01:08 Kaynak: AA

Spor
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