Kardemir Karabükspor'un olağanüstü kongresi ertelendi - Son Dakika
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Kardemir Karabükspor'un olağanüstü kongresi ertelendi

7 saat önce

TFF 2. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor Kulübünün olağanüstü kongresi, yeterli çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle 24 Ocak Cuma gününe ertelendi.

Kardemir Karabükspor'un olağanüstü kongresi ertelendi, System.String[]

TFF 2. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor Kulübünün olağanüstü kongresi, yeterli çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle 24 Ocak Cuma gününe ertelendi.


Kulüpten yapılan açıklamada, Vali Nafiz Kayalı Gençlik Merkezi Salonu'nda bugün yapılması planlanan olağanüstü genel kurul toplantısında yeterli çoğunluğun sağlanamadığı belirtildi.


Genel kurulun ertelendiğinin aktarıldığı açıklamada, "Bugün yapılması planlanan olağanüstü genel kurul, gündem esaslarına göre ekseriyet temin olunamadığı için ertelenmiştir. Kongre, mevcut üyelerimizin çoğunluğu ile 24 Ocak'ta aynı saat, yer ve gündeme göre yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Kardemir Karabükspor, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 10:30 Kaynak: AA
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