KARDEMİR kavşak projesi çalışmaları - Son Dakika

AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, kent girişinde bulunan ve KARDEMİR kavşağı diye bilinen alan için hazırlanan projede yaşanan gelişmelere ilişkin ortak bir basın açıklaması yaptı.

Milletvekillerinin açıklamasında, proje bedelinin 64 milyon lira olarak öngörüldüğü, ihale sürecinin vize aşamasında olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bilindiği gibi şu anki mevcut kavşak, trafiği karşılamakta yetersiz kalmakta ve trafik yoğunluklarına neden olmaktadır. Bu yoğunluğun giderilmesi amacı ile KARDEMİR Kavşağı yeniden projelendirilmiştir. Yeni projeye göre kavşak ve bağlantı kollarının geometrik ve fiziki standartları iyileştirilerek, yakıt ve zaman tasarrufu, taşıt işletme maliyet kayıplarının azaltılması, daha güvenli ve konforlu bir ulaşım ile trafik, can ve mal güvenliğinin arttırılması hedeflenmektedir.

Proje tamamlandığında vatandaşlarımızın yaşadığı trafik yoğunluğu büyük ölçüde azalmış olup, daha güvenli ve standartları yüksek konforlu ulaşım imkanı sağlayacaktır. İlimizin değerine değer katacak olan bu büyük projenin adım adım takipçisi olmaya devam edeceğiz. Bu süreçte bizlerden desteğini esirgemeyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Adil Karaismailoğlu'na, Karayolları Genel Müdürümüz Abdulkadir Uraloğlu'na ve Karayolları Bölge Müdürümüz Yüksel Oğuzhan'a teşekkür ediyor, şimdiden ilimize hayırlı olmasını diliyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.