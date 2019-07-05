Son Dakika Haberleri: KARDEMİR, KfW-IPEX Bank ile gelecek planlarını değerlendirdi
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KARDEMİR, KfW-IPEX Bank ile gelecek planlarını değerlendirdi

33 dakika önce

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), Almanya merkezli KfW-IPEX Bank ile gelecek planlarını paylaştı.

KARDEMİR, KfW-IPEX Bank ile gelecek planlarını değerlendirdi, System.String[]
Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), Almanya merkezli KfW-IPEX Bank ile gelecek planlarını paylaştı.
Fabrikadan yapılan açıklamada, KARDEMİR'in İstanbul ofisinde gerçekleştirilen toplantıda, global çelik sektöründeki güncel durum ve KARDEMİR'in yatırımları ile gelecek planları ele alındı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen KARDEMİR Genel Müdürü Hüseyin Soykan, KfW-IPEX Bank ile verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini bildirdi.
Toplantıda Türk ve dünya demir çelik sektöründe yaşanan gelişmelerin ele alındığını belirten Soykan, bu kapsamda da halen devam eden yatırımlarla kısa, orta ve uzun vadede KARDEMİR'in geleceğe yönelik hedef ve planlamalarının ele alındığını kaydetti.
KfW-IPEX Global Üst Yöneticisi (CEO) Klaus Michalak da KARDEMİR'in, Türkiye'de en yüksek yatırım finansmanı desteği verdikleri şirketlerden birisi olduğunu vurguladı.
Kardemir ile çalışmaktan duydukları memnuniyeti ifade eden Michalak, yeni yatırımlara ilişkin olası tüm işbirliklerine açık olduklarını kaydetti.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 07:32 Kaynak: AA
Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş, Karabük, Ekonomi
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