KARDEMİR, "nervürlü kangal" üretimine başladı

Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarınca (KARDEMİR), "nervürlü kangal" üretimine başlandığı bildirildi.

Fabrikadan yapılan açıklamada, KARDEMİR Yönetim Kurulunun yeni ürün geliştirme stratejisine yönelik vizyon ve desteğiyle katma değerli ürünlerde pazar payını artırmayı hedeflediği belirtildi.

Şirketin kaliteyi ve pazara sunduğu ürün portföyünü her geçen gün artırmaya devam ettiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Son olarak çubuk kangal tesislerimizde 52 ve 56 milimetre çapında Türkiye'nin en kalın kangallarını üreterek makine imalat sektörünün kullanımına sunan şirketimiz, esnek bir yapıya sahip olan aynı tesiste 'nervürlü kangal' üretimini de başarı ile gerçekleştirerek ticari pazara sunmuştur. 'Nervürlü kangal', inşaat sektöründe özellikle fore kazık imalatı ve muhtelif uygulamalarda yaygın olarak kullanılmakta olup, Türkiye'de sayılı firma tarafından üretilmektedir. Şirketimizin bu yeni ürünündeki hedefi, iç piyasa taleplerinin karşılanmasının yanı sıra ihracat pazarlarına odaklanmak olacaktır."