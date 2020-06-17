Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret AŞ (KARDEMİR) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yolbulan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) normalleşme sürecinde sorumluluklarının bilincinde hedefleri doğrultusunda üretmeye, istihdam sağlamaya ve ülkeye katma değer oluşturmaya devam edeceklerini bildirdi.

Yolbulan, gazetecilere yaptığı açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında bir süredir internet üzerinden düzenledikleri toplantıları, normalleşme sürecinde ilk defa yüz yüze ve sosyal mesafeyi koruyarak gerçekleştirdiklerini söyledi.

Yönetim kurulu toplantısında öncelikli olarak şirketin gelecek planlarının ele alındığını ve çelik sektörünü nelerin beklediğini görüştüklerini anlatan Yolbulan, şöyle devam etti:

"Şirketimizin kurumsal yapısına uygun olarak ve yönetim kurulumuzun görevlendirmeleriyle yapılan bir iç denetim sürecinin içindeyiz. Bu sürecin daha şeffaf ve daha bağımsız olması gayesiyle Genel Müdürümüz Hüseyin Soykan'ın izne çıkmasına ve yerine vekalet göreviyle Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcımız Reyhan Özkara'nın tayin edilmesine yönetim kurulumuz uzlaşıyla karar vermiştir. Yönetim kurulumuzda yer alan bağımsız üyelerimizle KARDEMİR ve dolaylı olarak Karabük'ün geleceği için uyum içinde çalışmaktayız. SPK tarafından şirketimizin daha şeffaf ve daha kurumsal olması açısından görevlendirilen bağımsız üyelerimize seçildikleri günden itibaren şirketimizin menfaatine dayalı çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum."

Yönetim kurulu üyelerinin, üst yönetimin, şirket yöneticilerinin, müdür kadrolarının ve tüm çalışanlarının görevinin başında olduğunu dile getiren Yolbulan, "KARDEMİR sadece Karabük için değil, tüm Türkiye için önemli bir şirkettir. Tüm sorumluluklarımızın bilincinde olarak hedeflerimiz doğrultusunda üretmeye, istihdam sağlamaya ve bu ülkeye katma değer oluşturmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.