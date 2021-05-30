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KARDEMİR, raylı sistemlerdeki "çelik gücüyle" ülke ekonomisine katkı sağlıyor - Son Dakika

KARDEMİR, raylı sistemlerdeki "çelik gücüyle" ülke ekonomisine katkı sağlıyor

30.05.2021 14:22
KARDEMİR, raylı sistemlerdeki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı dönemindeki talimatıyla, 2007'de yıllık 450 bin ton üretim kapasitesine sahip Ray ve Profil Haddehanesi'ni kurarak önemli bir ray üreticisi konumuna gelen Karabük Demir Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), tedarik güvenliği sağlayarak 616 milyon...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı dönemindeki talimatıyla, 2007'de yıllık 450 bin ton üretim kapasitesine sahip Ray ve Profil Haddehanesi'ni kurarak önemli bir ray üreticisi konumuna gelen Karabük Demir Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), tedarik güvenliği sağlayarak 616 milyon avroluk ithalatı önledi.

Türkiye'nin son yıllarda yeniden demir ağlarla örüldüğü büyük atılım döneminde ray üretimine başlayan KARDEMİR, bu alanda sadece ülkenin ihtiyacını karşılamakla kalmadı, son 10 yılda dünya pazarlarına yaklaşık 316 bin ton demir yolu rayı ihracatı gerçekleştirdi.

TCDD'nin en önemli stratejik ortağı konumuna gelen KARDEMİR, Türkiye'ye yaklaşık 241 milyon avro değerinde döviz girdisi sağladı, 616 milyon avroluk ithalatın önüne geçti.

2007'den bu yana 1,5 milyon tonluk ray üretimi yapıldı

Şimdiye kadar yaklaşık 1,5 milyon tonluk ray üretimi gerçekleştiren şirket, kilometrelerce demir yolu inşasına ön ayak oldu.

Demir yolu sektörüne yönelik tedariki sadece rayla sınırlı olmayan KARDEMİR, kurduğu demir yolu tekerleği üretim tesisi ile bu alanda dünyanın sayılı üreticileri arasında yerini aldı.

KARDEMİR'in, 120 bini yük, 40 bini yolcu treni, 20 bini lokomotif ve 20 bini hafif raylı sistem tekerleği olmak üzere yılda 200 bin demir yolu tekeri üretme kapasitesi bulunuyor.

Geçen yıl TCDD Taşımacılık AŞ'nin yaklaşık 1600 demir yolu tekerleği alım ihalesi kazanan şirket, sevkiyatı başarıyla gerçekleştirerek milli servetin yurt içinde kalmasına katkı verdi.

KARDEMİR'de örgütlü Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı ve Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı Yunus Değirmenci, AA muhabirine, stratejik konumu bulunan KARDEMİR'in ülke için çok önemli olduğunu söyledi.

Şirketin özellikle son yıllarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla yerli ve milli üretime katkı vermeye başladığının altını çizen Değirmenci, "Toplam sıvı çelik üretimini yılda 3,5 milyon ton seviyesine çıkarmayı hedefleyen KARDEMİR, yaklaşık 50 bin kişinin ekonomik hayatını doğrudan etkilemektedir. KARDEMİR, sektördeki rekabet gücünü artırmak amacı ile yeni ürünler geliştirmekte, ülkemiz çelik sektöründe katma değerli çeliklere yönelik ithalatı azaltmak ve birim ihracat değerine katkı vermek üzere söz konusu faaliyetlerine devam etmektedir. Bu kapsamda, ithalat ile karşılanan katma değeri yüksek yeni ürünler geliştirme çalışmalarına ağırlık verilmiştir." diye konuştu.

İthalat ile karşılanan katma değeri yüksek ürünlerin başında raylı sistemlerin geldiğini anlatan Değirmenci, "KARDEMİR, özellikle ülkemizde üretimi bulunmayan otomotiv, savunma ve demir yolu sanayileri tarafından kullanılan yüksek katma değere sahip yeni ürünlerin üretimi konusunda önemli adımlar attı. Bu kapsamda büyük yatırımlar yaptı. Teknolojik olarak dünyadaki sayılı tesisler arasına girmeyi başaran fabrikamız, özellikle son yıllardaki gelişimi ve büyümesiyle dünya şirketi olma yolunda hızla ilerliyor." dedi.

Değirmenci, ülkeye verdikleri katkı dolayısıyla gurur duydukları fabrika yönetimine, işçiler ve hükümet yetkililerine teşekkür etti.

"Ülkemizin hatta bölgesinin tek üreticisi"

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Mescier de KARDEMİR'in ülke için çok önemli bir yere sahip olduğunu, kalkınmaya her zaman destek verdiğini ifade etti.

Şirketin, Karabük ve Türkiye için çok stratejik duruma sahip olduğunu vurgulayan Mescier, "Ray, tren tekeri, kangal ve profil alanında ülkemizin hatta bölgesinin tek üreticisi. Bu alanda dünyada söz sahibi. Bu hepimizi onurlandırıyor. Bu milli değerimiz, ülkemizin 26. büyük sanayi kuruluşu aynı zamanda. Her geçen yıl daha yukarılara tırmanacağını da biliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Demir Çelik, Karabük, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi KARDEMİR, raylı sistemlerdeki 'çelik gücüyle' ülke ekonomisine katkı sağlıyor - Son Dakika Ekonomi


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