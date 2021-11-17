KARDEMİR Savunma Sanayi Fuarı'na katıldı - Son Dakika

Pazarlama ve ihracat çalışmalarını gün geçtikçe güçlendiren ve arttıran Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarında (KARDEMİR) yeni pazar arayışları ve yeni ürün geliştirme uğraşları çerçevesinde İstanbul'da düzenlenen SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarına katıldı.

"KARA-DENİZ-HAVA-UZAY" sloganı ile bir araya gelen Türkiye'nin önde gelen savunma sanayi kuruluşlarının buluştuğu fuarda KARDEMİR, ortaklığı bulunan KARDÖKMAK ile birlikte fuardaki yerini aldı. Türk savunma sektörünün öncü kuruluşlarından isimlerin ağırlandığı stantı Baykar Savunma Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar da ziyaret etti. Bayraktar, fabrikanın savunma sanayine sunabileceği katkılar hakkında tavsiyelerini iletti. İlk Türk Demiri plaketinin takdiminin ardından Bayraktar ile birlikte iş birliği yapılabilecek diğer firmalara ziyaret düzenlendi.

Fabrikadan yapılan açıklamada, "Fuar organizasyonuna stant ile katılımın yanı sıra sponsoru da olan şirketimiz, KARDÖKMAK ile birlikte birçok firma ziyareti gerçekleştirdi. Hali hazırda yürütülmekte olan projelerin yanı sıra, uzun vadeli çalışmaların da planlandığı ziyaretlerde stant ekibi 4 gün boyunca diğer firmaları da ağırladı. Şirketimiz birçok farklı sektöre birden fazla ürün tedarik edebiliyor olmasıyla, bağlı ortaklığı olan KARDÖKMAK'ın da yüksek döküm kabiliyetleri savunma sanayi alanında beğeni ile karşılandı. Türkiye'nin birinci, Avrupa'nın ise ikinci en büyük savunma sanayi fuarı konumunda olan SAHA EXPO Fuarı'nda standımızı ziyaret eden ve bizleri ağırlan tüm sektör paydaşlarımıza teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.

(Rıdvan Bostancı/İHA)