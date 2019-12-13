KARDEMİR somun üretiminde bir "ilk"e imza attı - Son Dakika
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KARDEMİR somun üretiminde bir "ilk"e imza attı

6 saat önce

Karabük Demir ve Çelik Sanayi Ticaret AŞ (KARDEMİR) Genel Müdürü Hüseyin Soykan, somun imalatına uygun 38 ve 42 milimetre çaplarında 1006 kalite kangal ile Türkiye'nin ilk üretimini gerçekleştirdiklerini bildirdi.

KARDEMİR somun üretiminde bir

Karabük Demir ve Çelik Sanayi Ticaret AŞ (KARDEMİR) Genel Müdürü Hüseyin Soykan, somun imalatına uygun 38 ve 42 milimetre çaplarında 1006 kalite kangal ile Türkiye'nin ilk üretimini gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Soykan, yaptığı yazılı açıklamada, esnek bir üretim yapısına sahip çubuk ve kangal haddehanesinde, otomotiv, savunma ve makine imalat sektörleri başta olmak üzere, birçok sektör için muhtelif kalite ve çaplarda ürün geliştirme çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Sahip oldukları "IATF 16949 Otomotiv Yönetim Sistemi"nin, özellikle yerli otomotiv üretimine de ciddi katkıları olmasını beklediklerini ifade eden Soykan, şunları kaydetti:

"Bağlantı elemanları imalatına uygun çelik kalitelerini, ülkemizin önde gelen cıvata ve somun üreticileri ile birlikte geliştiriyoruz. Bu kapsamda, somun imalatına uygun 38 ve 42 milimetre çaplarında 1006 kalite kangal ile bu alanda Türkiye'nin ilk üretimini gerçekleştirmiş olduk. Tüm çalışanlarımı kutluyorum. Emeklerine ve alın terlerine sağlık. Sektörün tamamen ithalat yolu ile karşıladığı kalın çaplardaki kangal ürünlerimizin çeşitlenmesi, ülkemizin dış ticaretine olumlu katkıda bulunacaktır."

Karabük, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 02:12 Kaynak: AA
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