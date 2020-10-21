KARDEMİR, TCDD'ye 30 bin 950 ton ray satışı gerçekleştirecek

Dünyanın sayılı ray üreticilerinden birisi olan Türkiye'nin ilk ağır sanayisi Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarına (TCDD) ray satış gerçekleştireceğini duyurdu.

Fabrika tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada, KARDEMİR'in TCDD'nin açtığı uluslararası ray tedarik ihalesini kazandığı belirtildi.

Açıklamada, "Şirketimiz, TCDD'nin açmış olduğu uluslararası ray tedarik ihalesini kazanmıştır. Bu kapsamda yapılan tedarik anlaşmasıyla 30 bin 950 ton ray satışı gerçekleştirilecek olup teslimatı 195 günlük süre içinde yapılacaktır." ifadesine yer verildi.