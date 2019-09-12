Son Dakika Haberleri: KARDEMİR Türkiye'nin en büyük ingot kalıbını üretti
Son Dakika Ekonomi Haber

KARDEMİR Türkiye'nin en büyük ingot kalıbını üretti

1 saat önce

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), savunma sanayisi için Türkiye'nin en büyük ingot kalıbını imal etti.

KARDEMİR Türkiye'nin en büyük ingot kalıbını üretti, System.String[]

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), savunma sanayisi için Türkiye'nin en büyük ingot kalıbını imal etti.

Fabrikadan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin en önemli pota ve ingot kalıbı üreticileri arasında yer alan bağlı kuruluş KARDEMİR Döküm Makine Sanayi ve Ticaret AŞ'de (KARDÖKMAK) Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) Ağır Silah ve Çelik Fabrikası Müdürlüğü ile yapılan anlaşma doğrultusunda kurumun ihtiyacı olan 21 ton ağırlığındaki ingot kalıplarının üretildiği bildirildi.

Bu üretimin, Türkiye'nin "en büyük" ingot kalıbı üretimi olduğuna işaret edilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Birçok alana hizmet eden KARDÖKMAK, Türkiye'de mühendislik gelişimine önemli katkılar sunuyor. Sahip olduğu yüksek döküm ve mekanik işleme kapasitesiyle yurt içi ve yurt dışında anahtar teslim projeler gerçekleştiren KARDÖKMAK, geçtiğimiz günlerde de Almanya'nın en köklü çelik firmalarından Thyssenkrupp için 41 tonluk cüruf potalarının imalatını gerçekleştirmişti. Başarılı üretimle dünya çelik devi Thyssenkrupp ve bağlı kuruluşları için uzun vadeli tedarikçi listesinde de yer alan KARDÖKMAK, 15 bin tonluk kurulu kapasitesi bulunan Türkiye'nin en büyük döküm fabrikalarını ve ağır sanayinin yedek parça ve ekipman ihtiyaçlarının karşılandığı ve 4 ayrı holde hizmet veren makine fabrikalarını bünyesinde barındırıyor."

Karabük, Türkiye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 10:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Merve Sanay, koltuk altı fotoğrafıyla isyan ettirdi!
Borçlanma Genel Müdürlüğü kuruldu Şehrin gürültüsünden kaçan emekli öğretmen, kaz çiftliği kurdu Rize-Artvin Havalimanı'nda dolgu çalışmalarının yüzde 41'i tamamlandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.9.2019 12:06:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: KARDEMİR Türkiye'nin en büyük ingot kalıbını üretti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]