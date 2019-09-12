Son Dakika Haberleri: KARDEMİR Türkiye'nin en büyük ingot kalıbını üretti
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KARDEMİR Türkiye'nin en büyük ingot kalıbını üretti

1 saat önce

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), savunma sanayisi için Türkiye'nin en büyük ingot kalıbını imal etti.

KARDEMİR Türkiye'nin en büyük ingot kalıbını üretti, System.String[]

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), savunma sanayisi için Türkiye'nin en büyük ingot kalıbını imal etti.

Karabük, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 10:55 
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