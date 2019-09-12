KARDEMİR Türkiye'nin en büyük ingot kalıbını üretti
1 saat önce
Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), savunma sanayisi için Türkiye'nin en büyük ingot kalıbını imal etti.
Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), savunma sanayisi için Türkiye'nin en büyük ingot kalıbını imal etti.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 10:55
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