Kardemir Türkiye'nin milli hamlelerine daha çok katkı sunacak

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (Kardemir) Genel Müdürü Hüseyin Soykan, geçen yıl vizyoner bir yaklaşımla otomotiv ve savunma sanayi sektörlerini hedefleri arasına aldıklarını belirterek, "Bu alanda daha yapacaklarımız var. Türkiye'nin milli hamlelerine daha çok katkı sunacağız. Bir yandan ithal ikamesi sağlayarak ülkemiz sanayisini desteklerken, bir yandan da ihracat pazarlarına yönelerek ülkemize döviz girdisi sağlamak için gayret gösteriyoruz." dedi.

Soykan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2019 yılında dünya ham çelik üretiminin yüzde 3,4 artışla 1,9 milyar tona ulaştığını, Çin'in bu üretimin yüzde 53'nü tek başına gerçekleştirdiğini söyledi.

Dünyanın en büyük ilk 10 çelik üreticisi arasında yer alan Hindistan, ABD ve İran'ın geçen yıl çelik üretimini artıran ülkeler arasında olduğunu, Japonya, Güney Kore, Rusya, Almanya ve Brezilya'nın yılı kayıpla kapattığını aktaran Soykan, Türkiye'nin de üretim kaybı yaşayan ülkeler arasında yer aldığını kaydetti.

Soykan, 2018 yılının ikinci yarısında başlayan yurt içi tüketimdeki gerilemenin 2019 yılı son çeyreğine kadar devam ettiğini belirterek, "Alınan tedbirlerle tüketimdeki düşüş eğilimi özellikle yılın son aylarında dursa da tüketim 2019 yılında yaklaşık yüzde 15,5 azaldı." dedi.

Türk çelik sektörünün zorlu bir dönemden geçtiğini söyleyen Soykan, bu zorlu dönemi, üretimlerini, otomotiv, savunma, raylı sistemler ve makine imalat sanayi sektörlerine yönelik ithalatla karşılanan ürünlere yönlendirerek, katma değeri yüksek ürün çeşitliliğiyle aşmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Ülkedeki çelik üreticilerin her zaman olduğu gibi böyle zorlu dönemlerde ihracatta alternatif pazarlara yönelerek 2019 yılının ilk yarısını hem miktar hem de değer yönünden artışla kapatmasını bildiğini anlatan Soykan, yılın ikinci yarısında yaşanan gerileme nedeniyle 2019 yılında ihracatın miktar yönünden 22 milyon tonla bir önceki yıl seviyesini koruduğunu kaydetti.

Soykan, ticaretin en önemli unsurlarından birinin istikrar olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Maalesef küresel ticarette son yıllarda çok farklı dalgalanmalar yaşanıyor. Başını ABD'nin çektiği ticaret savaşları tüm ülkelerde ticareti yeniden harmanlarken, Çin'de ortaya çıkan koronavirüs, dünya ticaretinde yeni bir dalgalanmaya kapı açtı. Virüsün oluşturduğu etkiyle Çin'in çelik sektörü nezdinde aktif olduğu pazarlarda payının düşmesi, Türkiye için kısa vadede avantaj oluştursa da belirsizliğin ortadan kalkması sadece çelik sektörünün değil, tüm üreticilerin isteğidir. Kredi faizlerinde yaşanan düşüşler ve hükümetimizin aldığı ekonomik tedbirlerle yeni yıla yatırım açısından daha cazip koşullarda girdik. Bunun ekonomide hissedilen canlılığı daha da ivmelendirmesini bekliyoruz."

"Odaklandığımız konu, sürdürülebilir başarıdır"

Hüseyin Soykan, sektördeki gelişmeler karşısında neler yapılacağının, sürdürülebilir başarı ve büyümenin nasıl yakalanacağının önemli olduğunu vurgulayarak, "Kardemir olarak odaklandığımız konu, sürdürülebilir başarıdır. Bunun için verimliliklerimizi ve rekabet gücümüzü artıracak üretim ve yatırım politikasıyla faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Sektördeki farklılığımız ürün yelpazemizdir. Ray ve demir yolu tekeri üreten Türkiye'nin ve dünyanın sayılı üreticilerinden birisiyiz. Kalın kangal ve ağır profil üretiminde Türkiye'nin tek üreticisiyiz. 2019 yılında otomotiv ve savunma sanayi sektörlerini hedeflerimiz arasına aldık ve bu sektörlere yönelik birçok yeni çelik kalitesi üreterek kullanıcıların hizmetine sunduk. Bu alanda daha yapacaklarımız var. Türkiye'nin milli hamlelerine daha çok katkı sunacağız. Bir yandan ithal ikamesi sağlayarak ülkemiz sanayisini desteklerken, bir yandan da ihracat pazarlarına yönelerek ülkemize döviz girdisi sağlamak için gayret gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

Kuracakları yeni fırınla hedefleri olan 3,5 milyon ton üretim kapasitesine ulaşacaklarını dile getiren Soykan, şunları kaydetti:

"Tüm bunları yaparken çevre ve insan odaklı yatırımlarımızı da hiç aksatmadık. Bugüne kadar 150 milyon dolarlık çevre yatırımını realize ettik. Halen 50 milyon dolarlık çevre yatırımımız devam ediyor. Bu yıl en önemli hedeflerimizden biri de bu yatırımları da tamamlayarak Yeşil Kardemir'i ortaya çıkarmak olacaktır. İyi planlanmış bir dijital dönüşüm stratejisiyle tüm süreçlerimizi yeniliyoruz. Daha hızlı,

daha esnek ve daha dijital bir üretim ve yönetim yapısına doğru yol alıyoruz. Sertifikasyon süreçlerimizi tamamlıyor, ürünlerimizi uluslararası pazarlara hazır hale getiriyoruz."