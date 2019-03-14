KARDEMİR, ülkenin en 'kalın' kangalını üretti
47 dakika önce
KARDEMİR Genel Müdürü Hüseyin Soykan, "Dünyada sayılı tesiste üretilebilen 52 milimetre çapında kangal ürünü, yurt içi kullanıcılara olduğu gibi ihraç pazarlarına da satış yapılacak" dedi.
KARDEMİR Genel Müdürü Hüseyin Soykan, "Dünyada sayılı tesiste üretilebilen 52 milimetre çapında kangal ürünü, yurt içi kullanıcılara olduğu gibi ihraç pazarlarına da satış yapılacak" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 11:25
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