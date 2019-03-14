Son Dakika Haberleri: KARDEMİR, ülkenin en 'kalın' kangalını üretti

KARDEMİR, ülkenin en 'kalın' kangalını üretti

47 dakika önce

KARDEMİR Genel Müdürü Hüseyin Soykan, "Dünyada sayılı tesiste üretilebilen 52 milimetre çapında kangal ürünü, yurt içi kullanıcılara olduğu gibi ihraç pazarlarına da satış yapılacak" dedi.

KARDEMİR, ülkenin en 'kalın' kangalını üretti, System.String[]
KARDEMİR Genel Müdürü Hüseyin Soykan, "Dünyada sayılı tesiste üretilebilen 52 milimetre çapında kangal ürünü, yurt içi kullanıcılara olduğu gibi ihraç pazarlarına da satış yapılacak" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 11:25 

Ekonomi
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