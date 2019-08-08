Son Dakika Haberleri: KARDEMİR, uzaktan eğitim faaliyetlerine başlıyor
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KARDEMİR, uzaktan eğitim faaliyetlerine başlıyor

1 saat önce

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) arasında, Bilişim ile Gelişen İş Dünyası (BİLGEİŞ) projesi kapsamında "Uzaktan Eğitim İş Birliği Protokolü" imzalandı.

KARDEMİR, uzaktan eğitim faaliyetlerine başlıyor, System.String[]
Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) arasında, Bilişim ile Gelişen İş Dünyası (BİLGEİŞ) projesi kapsamında "Uzaktan Eğitim İş Birliği Protokolü" imzalandı.
Fabrikadan yapılan açıklamada, KARDEMİR çalışanlarının bağımsız öğrenme ve bilgiye anlık ulaşma ihtiyaçlarının karşılanmasını amaçlayan protokol kapsamında, şirket çalışanları BİLGEİŞ projesinde yer alan 100 farklı dersi, uzaktan öğrenme yöntemiyle ücretsiz alabileceği belirtildi.
KARDEMİR'in gereksinimleri ve çalışanların ortak ihtiyaçları doğrultusunda seçilecek eğitimlerin ilgili personele ataması yapılarak uygulanacağı aktarılan açıklamada, başarılı olanlara ODTÜ tarafından sertifika verileceği ve bu başlangıcın KARDEMİR'de bundan sonra sürdürülecek olan uzaktan eğitim sisteminin de altyapısını oluşturacağı kaydedildi.
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Karabük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 08:34 Kaynak: AA
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