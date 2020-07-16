KARDEMİR ve ESOGÜ arasında protokol - Son Dakika

KARDEMİR ve ESOGÜ arasında protokol

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş (KARDEMİR) ile Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) arasında işbirliğini güçlendirme ve uygulanabilir sonuçların sanayiye aktarımını sağlamaya yönelik işbirliği protokolü imzalandı.

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş (KARDEMİR) ile Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) arasında işbirliğini güçlendirme ve uygulanabilir sonuçların sanayiye aktarımını sağlamaya yönelik işbirliği protokolü imzalandı.

Futbolda şike kumpası davası 6 Kasım 2020 tarihine ertelendi
Koronavirüsü yenen Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu görevine döndü
Son Dakika: LGS tercihleri 20-29 Temmuz arasında yapılacak


ESOGÜ Prof. Dr. Kemal Şenocak ve KARDEMİR Genel Müdür Vekili Reyhan Özkara tarafından imzalanan protokol başlıkları; AR-GE ve proje çalışmaları, öğretim süreci entegrasyonu, işletme uygulamaları, staj programları, yüksek lisans-Doktora öğrenimleri ve diğer işbirlikleri olarak belirlendi.


Şirketten yapılan açıklamada, iş birliğinde Karabük Üniversitesi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ve OSTİM Teknik Üniversitesi ile başlatılan işbirliklerinde olduğu gibi yeni ürünlerin geliştirilmesine ve mevcut ürünlerin kalitesinin yükseltilmesine yönelik ortak çalışmaların yapılması, lisansüstü ve doktora eğitim alma ihtiyaçlarının karşılanması hedeflendiği belirtildi.


Elektronik ortamda gerçekleştirilen törene; ESOGÜ adına Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, Rektör Danışmanları Doç. Dr. Oytun Meçik, Doç. Dr. Kemal Özkan, Doç. Dr. Osman Nuri Çelik ile ESOGÜ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Ahmet Yazıcı katıldı.


KARDEMİR adına İnsan Kaynakları ve İdari İşler Genel Müdür Yardımcısı Uğur Altundağ, Teknik Hizmetler ve Yatırımlar Genel Müdür Yardımcısı Vekili Mehmet Nalçabasmaz, AR-GE Müdürü Mücahit Sevim, Eğitim Müdürü Melek Burcu Öztürk ve Kurumsal İletişim Müdür Vekili Rıfat Cıngıllıoğlu katıldı. - KARABÜK

Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi, Karabük, CEO, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 13:28 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel KARDEMİR ve ESOGÜ arasında protokol - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

12:37 Son Dakika: LGS tercihleri 20-29 Temmuz arasında yapılacak 12:19 Aykut Kocaman, Göztepe'nin başında Süper Lig'e geri dönüyor 11:54 Ayasofya'nın ibadete açılması Fransızları rahatsız etti! Ünlü dergiden küstah savaş tehdidi 11:52 Maskesini unutan Fransız bakanın zor anları! Makam aracını kovalayıp yüzünü eliyle kapattı 11:43 Bir grup Ermeni, Azerbaycan'a destek çıkan Ukrayna'nın Erivan Büyükelçiliği'ni bastı 11:43 'Banker Bilo' filmi gerçek oldu! düzensiz göçmenleri İstanbul yerine Diyarbakır'a bıraktılar 11:28 "Kasık masajı yapılır" ilanını gören polis, fuhuş operasyonu yaptı: 5 gözaltı 11:26 21 yaşındaki genç kadın, köpek gibi davranarak ayda 6 haneli rakamlar kazanıyor 11:18 Cansız bedeni 8 poşette bulunmuştu! Cinayetin ardından yasak aşk iddiası 10:49 Galatasaray ile takım kaptanı Selçuk İnan'ın yolları ayrılıyor 10:40 İkinci el otomobil alacaklar dikkat! "Opsiyonlanma" oyununa sakın kanmayın 10:36 Van'da keşif uçağının düşmesi sonucu şehit olan 7 kahramanımızın kimlikleri belli oldu 10:07 10-15 kağıt toplayıcısı tek adama bıçak ve sopalarla saldırdı! O anlar anbean kamerada 10:01 Hesap almayan iş yerini kurşunlayıp molotof atınca böyle vuruldu 10:00 Ozan Güven'den şiddet gördüğü söylenen Deniz Bulutsuz'un çıplak ayakla evden kaçtığı anlar kamerada
Son Dakika: LGS tercihleri 20-29 Temmuz arasında yapılacak
12:37
Aykut Kocaman, Göztepe'nin başında Süper Lig'e geri dönüyor
12:19
Ayasofya'nın ibadete açılması Fransızları rahatsız etti! Ünlü dergiden küstah savaş tehdidi
11:54
Maskesini unutan Fransız bakanın zor anları! Makam aracını kovalayıp yüzünü eliyle kapattı
11:52
Bir grup Ermeni, Azerbaycan'a destek çıkan Ukrayna'nın Erivan Büyükelçiliği'ni bastı
11:43
'Banker Bilo' filmi gerçek oldu! düzensiz göçmenleri İstanbul yerine Diyarbakır'a bıraktılar
11:43
"Kasık masajı yapılır" ilanını gören polis, fuhuş operasyonu yaptı: 5 gözaltı
11:28
21 yaşındaki genç kadın, köpek gibi davranarak ayda 6 haneli rakamlar kazanıyor
11:26
Cansız bedeni 8 poşette bulunmuştu! Cinayetin ardından yasak aşk iddiası
11:18
Galatasaray ile takım kaptanı Selçuk İnan'ın yolları ayrılıyor
10:49
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2020 13:47:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: KARDEMİR ve ESOGÜ arasında protokol - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]