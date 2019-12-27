KARDEMİR yerli otomobilin 78'incisine talip - Son Dakika
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KARDEMİR yerli otomobilin 78'incisine talip

6 saat önce

Türkiye'nin ilk ağır sanayi kuruluşu olan Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları AŞ. (KARDEMİR) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tanıtılan yerli otomobilin banttan inecek 78'incisine talip oldu.

KARDEMİR yerli otomobilin 78'incisine talip, System.String[]

Türkiye'nin ilk ağır sanayi kuruluşu olan Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları AŞ. (KARDEMİR) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tanıtılan yerli otomobilin banttan inecek 78'incisine talip oldu.


KARDEMİR Genel Müdürü Dr. Hüseyin Soykan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yerli ve milli otomobilin tanıtım programına katıldı. Soykan, yerli otomobil çalışmalarına katkı sunmak için otomotiv sektörüne yönelik yeni çelik kaliteleri de üretmeye başlayan KARDEMİR'in banttan inecek olan yerli ve milli otomobilin 78'incisine talip olduklarını belirtti.


2022 yılında seri üretime geçilecek olan yerli otomobilin kendilerini heyecanlandırdığını ifade eden Soykan, "KARDEMİR olarak da özellikle yerli otomobil noktasında üretime katkı sağlayacağımızı düşünüyoruz. Bunun için Karabükümüzün plaka numarası olması dolayısıyla üretilecek olan yerli otomobilimizin 78'incisine talibiz. Seri üretimin ardından fabrikamızda yerli ve milli araçlarımız yer alacaktır" dedi. - KARABÜK

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 09:06 Kaynak: İHA
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