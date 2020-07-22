KARDEMİR yılda 200 bin demir yolu tekeri üretecek

Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarının (KARDEMİR), yılda 200 bin demir yolu tekeri üreteceği bildirildi.

Fabrika tarafından yayımlanan faaliyet raporunda yer alan yönetim kurulu açıklamasında, şirketin geçen yıl 2 milyon 305 bin ton sıvı çelik üretimi, 2 milyon 184 bin ton nihai ürün üretimi, 2 milyon 243 bin ton nihai ürün satışı gerçekleştirdiği belirtildi.

Satış gelirlerinin 5 milyar

583 milyon liradan 6 milyar 76 milyon liraya ulaştığı kaydedilen açıklamada, "Şirketimiz bu zorlu dönemde yüzde 11 FAVÖK marjı sağlamış ve 2019 yılı 548 milyon lira brüt karlılık, 80,6 milyon lira net karlılıkla kapatılmıştır. Bu dinamik yapı içerisinde yönetim stratejimizin temelini şirketimizi 3,5 milyon tonluk üretim hedefine ulaştıracak yatırımların tamamlanması, katma değeri yüksek ürün çeşitliliğimizle birlikte hizmet kalitesi ve verimliliklerimizin artırılması, sıkı maliyet kontrolü, çevre

ve insan odaklı yaklaşımla sürdürülebilir bir büyüme oluşturacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Faaliyet raporunda yer alan açıklamada ise Türkiye'de ham çelik üretiminin geçen yıl yüzde 9,6 azalarak 33,7 milyon ton seviyesinde gerçekleştiği ve Türkiye'nin küresel ham çelik üretiminde dünyada 8'inci sıradakini yerini koruduğu bildirildi.

KARDEMİR'in toplam sıvı çelik üretimini yıllık 3,5 milyon ton seviyesine çıkarmayı hedeflediği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"KARDEMİR yaklaşık 50 bin kişinin ekonomik hayatını doğrudan etkilemekte, yeni ürünler geliştirmek ve sektördeki rekabet gücünü artırmak amacıyla faaliyetlerine devam etmektedir. Bu kapsamda, 2019 yılında ithalat ile karşılanan katma değeri yüksek yeni ürünler geliştirme çalışmalarına ağırlık verilmiştir. Şirketimiz bünyesinde özellikle ülkemizde üretimi bulunmayan otomotiv, savunma ve demir yolu sanayileri tarafından kullanılan yüksek katma değere sahip yeni ürünlerin üretimi ve geliştirilmesi için önemli adımlar atılmıştır."

Fabrikanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla ray üretimine başladığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"KARDEMİR çelik kollarıyla Anadolu'yu kucaklamaya devam etmektedir. KARDEMİR, sadece ülkemizin ihtiyacını karşılamakla kalmamış, son 10 yılda dünya pazarlarına yaklaşık 314 bin ton demir yolu rayı ihracatı gerçekleştirerek, ülkemize yaklaşık 240 milyon avro değerinde döviz girdisi de sağlamıştır. Şirketimiz

120 bin yük treni, 40 bin yolcu treni, 20 bin lokomotif ve 20 bin de hafif raylı sistem tekeri olmak üzere yılda 200 bin demir yolu tekeri üretecektir. Almanya, Avusturya, Polonya, Slovakya, Bulgaristan, Fransa gibi Avrupa ülkeleri başta olmak üzere Orta Doğu ve Kuzey Afrika

ülkeleri, teker üretim kapasitemizin büyük bölümünün ihraç edileceği hedef pazarlarımız arasındadır."