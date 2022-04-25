KARDEMİR, yılın ilk çeyreğinde 1,17 milyar lira net kar açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi

KARDEMİR, yılın ilk çeyreğinde 1,17 milyar lira net kar açıkladı

25.04.2022 19:02
KARDEMİR, yılın ilk çeyreğinde 1,17 milyar lira net kar açıkladı

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), 2022 yılının ilk çeyreğini 1,17 milyar lira net kar ile kapattı.

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), 2022 yılının ilk çeyreğini 1,17 milyar lira net kar ile kapattı.

KARDEMİR'den yapılan yazılı açıklamada, kuruluşundan bugüne 85 yıldır Türkiye'nin lokomotif sanayi kuruluşu olma vasfını sürdüren şirketin, ülkesine ve bölgesine sağlamış olduğu ve sağlayacağı katma değeri yüksek faaliyetlerine ara vermeden devam ettiği belirtildi.

Şirketin 2022 yılı ilk çeyrek mali tablolarında piyasa beklentisinin üzerinde kar ettiği vurgulanan açıklamada, "Yılın ilk çeyreğinde 1,17 milyar TL net kar elde eden şirketimiz, proaktif yönetim anlayışı ile sürdürülebilir karlılık grafiğini yukarı yönlü yükseltmeye devam etmektedir. 2021 yılının ilk çeyrek sonuçlarında 821,2 milyon TL FAVÖK elde eden şirketimiz, bu yılın aynı döneminde yüzde 85,9 artışla FAVÖK'ünü 1,53 milyar TL'ye yükseltmiştir. Satış gelirlerimiz ise geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 120 artışla 6,03 milyar TL'ye ulaşmıştır. 2020 yılının son çeyreğinden itibaren güçlü yönetim sürdürülebilir üretim mottosu ile faaliyetlerini şeffaf ve kurumsal çalışmalar dahilinde sürdüren şirketimiz, atılan doğru adımların meyvesini toplamaya devam etmektedir." denildi.

"Global piyasada gözle görülür bir oyuncu haline gelmiştir"

Çelik fiyatlarında global olarak yaşanan artışların yanı sıra, üretim verimliliği alanında yapılan iyileştirmeler, etkin finansal yönetim anlayışı, sıkı mali disiplin, artan ürün çeşitliliği ve geliştirilen müşteri portföyünün 2022 yılı ilk çeyreğinde de karlılığa olumlu etki yaptığının ifade edildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Pandemi sonrası toparlanma süreci ile beraber çelik piyasalarındaki talep artışı, güvenli satış politikamız, savunma sanayi, otomotiv, makine imalat ve raylı sistemler sektörlerine yönelik ürün geliştirme ve pazarlama faaliyetlerimizin sonucu olarak toplam satışlarımız ve karlılığımız 2021 yılı ilk çeyreğine göre beklenenin üzerinde artış göstermiştir. Satış, pazarlama ve ihracat faaliyetlerine yoğunlaşarak demir yolu rayı, demir yolu tekerleği, ağır profil ve kangal gibi katma değerli ürünlere yönelmemiz ile önümüzdeki dönemde de sürdürülebilir bir büyüme ve karlılık kaydedeceğimize olan inancımız tamdır.

Ham madde tüketiminde yerli tedarike öncelik veren şirketimiz, güçlü kurumsal yapısı ve kararlı yönetim anlayışı ile ülke ve bölge ekonomisine katkılarını sürdürmektedir. Bunlarla birlikte çevreye duyarlı bir şekilde teknolojik yatırımlarını tamamlayacak ve sosyal sorumluluk faaliyetlerine de devam edecektir. Demir yolu tekerleği ve rayı gibi spesifik ürünleri ile katma değerli satış gelirleri elde eden şirketimiz, özellikle son dönemlerde ihracat ve pazarlama çalışmaları ile global piyasada gözle görülür bir oyuncu haline gelmiştir. Satış, pazarlama ve ihracat faaliyetlerimizin yanı sıra, yürütülen disiplinli mali yönetim çalışmaları ile de şirketimiz, küresel seviyede finansal yönetim kabiliyetlerine sahip olmuştur."

"Türkiye'nin 2023 milli hedeflerine katkı sağlamaya devam etmektedir"

Açıklamada, üretim, planlama, satış ve mali yönetim unsurlarını kurumsal ve güçlü bir yönetim yapısı ile yürüten şirketin her geçen gün büyümeye ve Türkiye'nin 2023 milli hedeflerine katkı sağlamaya devam etmekte olduğu belirtilerek, "Sektör paydaşlarımız ve hissedarlarımız ile olan ticari faaliyetlerinde de şeffaf ve adil bir çalışma sürdüren şirketimiz, yarınlara daha güçlü bir şekilde yürüyecektir. Elde edilen bu yüksek karlılık ile birlikte tüm çalışanlarımıza ve sektör paydaşlarımıza teşekkür eder, Türk demir çelik sektörüne ve hissedarlarımıza hayırlı olmasını temenni ederiz." değerlendirmesinde bulunuldu.

YORUMLAR
500
İYİ Partili Ergun, hükümeti eleştirdi İYİ Partili Ergun, hükümeti eleştirdi Bakan Çavuşoğlu, Brezilya gazetesinde yayımlanan yazısında 'iş birliği' vurgusu yaptı Bakan Çavuşoğlu, Brezilya gazetesinde yayımlanan yazısında 'iş birliği' vurgusu yaptı

Togo Cumhuriyeti, Karabük, Türkiye, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KARDEMİR, yılın ilk çeyreğinde 1,17 milyar lira net kar açıkladı - Son Dakika


Son Dakika
19:08 Erdoğan'dan 15 milyar liralık ilave Sosyal Yardım Destek Paketi açıklaması: Sonuna gelindi
19:03 Küme düşmesi kesinleşen Göztepe'nin yeni sahibi netleşiyor! Anlaşma imzalanırsa dünyaya açılacaklar
18:58 Bursa'da sokak ortasına düşen eğitim uçağındaki pilot Furkan Otkum yaşamını yitirdi!
18:42 Bayram tatili 9 gün olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası açıklama yapıyor
18:38 Gezi Parkı davasında Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet verildi!
18:37 BM Genel Sekreteri Guterres Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü! Türkiye'ye teşekkürlerini iletti
18:33 Ali Koç, Portekizli teknik direktör Jorge Jesus'la yüz yüze görüştü!
18:10 Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Mesut Özil: Yok sayılmak beni çok kırdı
18:08 Turist kadın, tacize uğradığı anları kayda alıp sosyal medyadan paylaştı
17:33 Metin Öztürk isim açıklamadan hedef gösterdi: Aklımızda Galatasaray taraftarını coşturacak bir aday var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2022 19:17:04. #1.11#
SON DAKİKA: KARDEMİR, yılın ilk çeyreğinde 1,17 milyar lira net kar açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement