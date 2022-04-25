KARDEMİR, yılın ilk çeyreğinde 1,17 milyar lira net kar açıkladı - Son Dakika

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), 2022 yılının ilk çeyreğini 1,17 milyar lira net kar ile kapattı.

KARDEMİR'den yapılan yazılı açıklamada, kuruluşundan bugüne 85 yıldır Türkiye'nin lokomotif sanayi kuruluşu olma vasfını sürdüren şirketin, ülkesine ve bölgesine sağlamış olduğu ve sağlayacağı katma değeri yüksek faaliyetlerine ara vermeden devam ettiği belirtildi.

Şirketin 2022 yılı ilk çeyrek mali tablolarında piyasa beklentisinin üzerinde kar ettiği vurgulanan açıklamada, "Yılın ilk çeyreğinde 1,17 milyar TL net kar elde eden şirketimiz, proaktif yönetim anlayışı ile sürdürülebilir karlılık grafiğini yukarı yönlü yükseltmeye devam etmektedir. 2021 yılının ilk çeyrek sonuçlarında 821,2 milyon TL FAVÖK elde eden şirketimiz, bu yılın aynı döneminde yüzde 85,9 artışla FAVÖK'ünü 1,53 milyar TL'ye yükseltmiştir. Satış gelirlerimiz ise geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 120 artışla 6,03 milyar TL'ye ulaşmıştır. 2020 yılının son çeyreğinden itibaren güçlü yönetim sürdürülebilir üretim mottosu ile faaliyetlerini şeffaf ve kurumsal çalışmalar dahilinde sürdüren şirketimiz, atılan doğru adımların meyvesini toplamaya devam etmektedir." denildi.

"Global piyasada gözle görülür bir oyuncu haline gelmiştir"

Çelik fiyatlarında global olarak yaşanan artışların yanı sıra, üretim verimliliği alanında yapılan iyileştirmeler, etkin finansal yönetim anlayışı, sıkı mali disiplin, artan ürün çeşitliliği ve geliştirilen müşteri portföyünün 2022 yılı ilk çeyreğinde de karlılığa olumlu etki yaptığının ifade edildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Pandemi sonrası toparlanma süreci ile beraber çelik piyasalarındaki talep artışı, güvenli satış politikamız, savunma sanayi, otomotiv, makine imalat ve raylı sistemler sektörlerine yönelik ürün geliştirme ve pazarlama faaliyetlerimizin sonucu olarak toplam satışlarımız ve karlılığımız 2021 yılı ilk çeyreğine göre beklenenin üzerinde artış göstermiştir. Satış, pazarlama ve ihracat faaliyetlerine yoğunlaşarak demir yolu rayı, demir yolu tekerleği, ağır profil ve kangal gibi katma değerli ürünlere yönelmemiz ile önümüzdeki dönemde de sürdürülebilir bir büyüme ve karlılık kaydedeceğimize olan inancımız tamdır.

Ham madde tüketiminde yerli tedarike öncelik veren şirketimiz, güçlü kurumsal yapısı ve kararlı yönetim anlayışı ile ülke ve bölge ekonomisine katkılarını sürdürmektedir. Bunlarla birlikte çevreye duyarlı bir şekilde teknolojik yatırımlarını tamamlayacak ve sosyal sorumluluk faaliyetlerine de devam edecektir. Demir yolu tekerleği ve rayı gibi spesifik ürünleri ile katma değerli satış gelirleri elde eden şirketimiz, özellikle son dönemlerde ihracat ve pazarlama çalışmaları ile global piyasada gözle görülür bir oyuncu haline gelmiştir. Satış, pazarlama ve ihracat faaliyetlerimizin yanı sıra, yürütülen disiplinli mali yönetim çalışmaları ile de şirketimiz, küresel seviyede finansal yönetim kabiliyetlerine sahip olmuştur."

"Türkiye'nin 2023 milli hedeflerine katkı sağlamaya devam etmektedir"

Açıklamada, üretim, planlama, satış ve mali yönetim unsurlarını kurumsal ve güçlü bir yönetim yapısı ile yürüten şirketin her geçen gün büyümeye ve Türkiye'nin 2023 milli hedeflerine katkı sağlamaya devam etmekte olduğu belirtilerek, "Sektör paydaşlarımız ve hissedarlarımız ile olan ticari faaliyetlerinde de şeffaf ve adil bir çalışma sürdüren şirketimiz, yarınlara daha güçlü bir şekilde yürüyecektir. Elde edilen bu yüksek karlılık ile birlikte tüm çalışanlarımıza ve sektör paydaşlarımıza teşekkür eder, Türk demir çelik sektörüne ve hissedarlarımıza hayırlı olmasını temenni ederiz." değerlendirmesinde bulunuldu.