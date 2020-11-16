KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Alparslan Bayraktar'ın ziyaretleri - Son Dakika

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Yönetim Kurulu Başkanı Alparslan Bayraktar, Vali Fuat Gürel ve Belediye Başkanı Rafet Vergili'yi ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunan Vali Gürel, Bayraktar'a ziyareti için teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Bayraktar, daha sonra Başkan Vergili'ye ziyarette bulundu.

Ziyaretinden dolayı Bayraktar'a teşekkür eden Vergili, "Sayın Bayraktar'ın şahsında tüm KARDEMİR yönetimine başarılar diliyorum. Allah mahcup etmesin." dedi.