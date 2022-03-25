KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, gazetecilere açıklamalarda bulundu - Son Dakika

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Yönetim Kurulu Başkanı Alparslan Bayraktar, "Bütün dünya pandemiden çıktı ama yeni bir belirsizlik dönemine girdi. Özellikle bütün dünyada emtia fiyatlarında, enerji fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar ve belirsizlikler hakikaten zorlayıcı." dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcılığı görevi de bulunan Bayraktar, KARDEMİR'in 2021 yılı faaliyetlerinin görüşüldüğü olağan genel kurul toplantısının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Bayraktar, KARDEMİR olarak geçen yılı hem finansal açıdan hem de diğer alanlar açısından başarılı şekilde geçirdiklerini söyledi.

KARDEMİR olarak anlayışlarının, bütün paydaşlarla birlik ve uyum içinde çalışma yürütmek olduğunu belirten Bayraktar, bu sayede bu sene de başarılarını devam ettirebileceklerini dile getirdi.

Bayraktar, çevreyi önemsediklerini ve "yeşil KARDEMİR" hedefini gerçekleştirmek için çalıştıklarını vurgulayarak, "KARDEMİR'i hem fabrika alanında hem de yaptığımız enerji yatırımlarıyla daha yeşil, daha çevreci bir şirket haline dönüştüreceğiz. Bunun da tabii yansımasını, daha temiz bir hava ile şehrimize, Karabüklü hemşerilerimize daha güzel bir yaşam alanı sunmak suretiyle gerçekleştirmiş olacağız. Bu bizim boynumuzun borcu, hatta bütün önceliklerimizin de önünde bulunuyor." diye konuştu.

KARDEMİR'in sosyal sorumluluk çalışmalarının da bulunduğunu söyleyen Bayraktar, bunlarla ilgili bilgi verdi.

İstihdamla alakalı önlerinde ciddi bir program olduğunu, bu yıl 200 kişilik yeni personel alımı yapacaklarını belirten Bayraktar, "Ebetteki finansal sonuçlar iyi oldukça personel alıyoruz. Şirketin gidişatına göre, ihtiyaca göre bunlar alınıyor. Şirket büyüdükçe finansal ve mali sonuçları arttıkça bu sayı da inşallah daha da yukarı gidebilir. Gençlerimizin de çalışmak için heveslendiği bir Karabük şirketi olarak var olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Dünyada yaşanan temel problem, tedarik zincirindeki kırılmalar, bozulmalar"

Bayraktar, Rusya- Ukrayna Savaşı nedeniyle ham madde bulmakta sıkıntı yaşanıp yaşanmadığına yönelik soruya şu yanıtı verdi:

"Bütün dünya pandemiden çıktı ama yeni bir belirsizlik dönemine girdi. Özellikle bütün dünyada emtia fiyatlarında, enerji fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar ve belirsizlikler hakikaten zorlayıcı. Ama biz tedarikle alakalı farklı kaynaklardan, farklı ülkelerden, farklı kıtalardan tedarik sağlayabiliyoruz. Şu an için böyle bir sıkıntımız yok ama ümit ediyorum bütün dünya için aslında bu sıkıntılar kısa bir zamanda daha hal yoluna girer."

Bayraktar, ihracata ilişkin soruya karşılık da şunları kaydetti:

"KARDEMİR'de ihracat hedefi, bizim önümüzdeki dönemde en önemli hususlarımızdan biri. Daha katma değerli ürün, özellikle yeni pazarlar, direkt ihracat kabiliyetimizi geliştirmek için bir çaba içindeyiz. 'Geleceğin KARDEMİR'i nasıl olmalı?' derseniz bunu söyleyebiliriz. Tabii bunun lojistik imkanlarının da hazırlanması lazım. Ama şunu görüyoruz, sadece Türk demir ve çelik sektörü için değil genel anlamda dünyada yaşanan temel problem, tedarik zincirindeki kırılmalar, bozulmalar.

Netice itibarıyla şuna ihtiyaç var dünyada, bir tane tedarikçi olduğu zaman bütün sistem bozulmaya uğruyor. Onun için Türkiye gibi sanayisi güçlü olan, güçlü mühendisliği olan, teknik eleman kabiliyeti yüksek olan ülkelerin daha öne çıkacağı bir döneme doğru inşallah gidiyoruz. Bunu fırsata çevirebiliriz diye düşünüyorum."