KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar'dan ziyaretler - Son Dakika

KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar'dan ziyaretler
16.11.2020 17:55
Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Yönetim Kurulu Başkanı Alparslan Bayraktar, Karabük Valisi Fuat Gürel ve Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'yi makamlarında ziyaret etti.
Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Yönetim Kurulu Başkanı Alparslan Bayraktar, Karabük Valisi Fuat Gürel ve Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'yi makamlarında ziyaret etti.
Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Yönetim Kurulu Başkanlığı'na getirilen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar, Karabük Valisi Fuat Gürel'i makamında ziyaret etti. Vali Gürel ziyaretten ötürü Bayraktar'a teşekkür etti.
Bayraktar, Vali Gürel'in ardından Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'yi ziyaret etti. Başkan Vergili, Bayraktara'a teşekkürlerini iletti. - KARABÜK
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