KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Yolbulan'dan esnaf odasına ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Yolbulan'dan esnaf odasına ziyaret - Son Dakika Ekonomi

KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Yolbulan'dan esnaf odasına ziyaret

6 saat önce

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yolbulan, her zaman esnafın yayında olmaya gayret gösterdiklerini belirtti.

KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Yolbulan'dan esnaf odasına ziyaret, System.String[]

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yolbulan, her zaman esnafın yayında olmaya gayret gösterdiklerini belirtti.

Yolbulan, Karabük Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Nurettin Tümen'i ziyaretinde yaptığı konuşmada, ülkenin ilk ağır sanayisi olma özelliğini taşıyan KARDEMİR'in faaliyetlerini anlattı.

Ülkeye önemli bir hizmet verdiklerini ve özellikle millileşme yolunda katkılar sunduklarını aktaran Yolbulan, her zaman "fabrikalar kuran fabrika" unvanını taşıyacaklarının altını çizdi.

Esnafın da bu ülke için çok önemli olduğuna değinen Yolbulan, KARDEMİR ile esnafın her zaman omuz omuza olduğunu, hangisi güç duruma düştüyse diğerinin omuz verdiğini kaydetti.

Esnafın ahilikten gelen ilkelerini kaybetmeden ticaretini sürdüren, ülke ekonomisinin can damarı ve en dinamik unsurları olduğunu vurgulayan Yolbulan, şunları kaydetti:

"Ben de esnaflıktan gelen bir ailenin evladıyım ve esnaflarımızın toplumdaki güçlü yeri ve önemini biliyorum. Karabük esnafı, süreç içerisinde her zaman KARDEMİR'in yayında olmuş, en zorlu dönemlerde dahi KARDEMİR'e omuz vermiştir. Biz de KARDEMİR olarak her zaman esnafımızın yayında olmaya gayret gösteriyoruz. Yaptığımız ikili anlaşmalarla hem çalışanlarımıza daha uygun alışveriş yapma imkanı sağlamaya, hem de Karabüklü esnaflarımıza güç vermeye çalışıyoruz. Yerel imkanlardan karşılayabildiğimiz her türlü mal ve hizmet alımını Karabük'ten sağlamak yönetimimizin her zaman temel anlayışı olmuştur. Bundan sonra da böyle olacaktır."

Karabük, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 05:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Adanalı esnaflar üniversite öğrencilerine yönelik ücretsiz yemek kampanyası başlattı
Brexit yasa tasarısı İngiltere parlamentosunda kabul edildi Son dakika: Borsa İstanbul'dan bir rekor daha! 22 ayın en yüksek kapanışını yaptı Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'a Lübnan'dan çıkış yasağı getirildi

Son Dakika Haberleri
22:46 Başkan Keleş çalışmalarını anlattı - Son Dakika Ekonomi
21:34 Süper Loto çekildi (1) - Son Dakika Ekonomi
20:44 Brexit yasa tasarısı İngiltere parlamentosunda kabul edildi - Son Dakika Ekonomi
20:14 İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Paçacı, ekonomi gündemini değerlendirdi - Son Dakika Ekonomi
20:02 SPK haftalık bülteni - Son Dakika Ekonomi
18:22 Son dakika: Borsa İstanbul'dan bir rekor daha! 22 ayın en yüksek kapanışını yaptı - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2020 00:24:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Yolbulan'dan esnaf odasına ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]