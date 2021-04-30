KARDEMİR Yönetim Kurulu'ndan "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" mesajı Açıklaması - Son Dakika

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), KARDEMİR'in, ilk ağır sanayi tesisinin temellerinin atıldığı Karabük'te filizlenen sanayi ve teknoloji hamlesinin lokomotifi ve üretimin arkasındaki emek, emektar ve alın terinin en yüksek derecede tezahür etmiş hali olduğunu bildirdi.

KARDEMİR Yönetim Kurulu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

KARDEMİR çalışanları ve Karabük halkının 1 Mayıs'ın öneminin bilincinde olduğu belirtilen mesajda, şunlar kaydedildi:

"KARDEMİR sadece fabrika sahasından ibaret değil, tüm kent ile birlik içindedir. Bu varlık sebebiyetine istinaden attığımız tüm adımlar da kentimize ve ülkemize katkı sağlayacak niteliktedir. KARDEMİR, ilk ağır sanayi tesisinin temellerinin atıldığı Karabük'ümüzde filizlenen sanayi ve teknoloji hamlesinin lokomotifi ve üretimin arkasındaki emek, emektar ve alın terinin en yüksek derecede tezahür etmiş halidir.

Bu vesileyle Karabük'te Türk sanayisine hizmet eden, ülkemizin gelişmesinde ve kalkınmasında büyük emeği bulunan tüm Karabük halkının 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyoruz. Karabük'ün, bölgenin ve Türkiye'nin en büyük ve en değerli sanayi kentlerinden birisi olacağına inanıyoruz. Ülkesine katma değer yaratmak için emek harcayan tüm çalışanların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlarız."