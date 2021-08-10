Şarkıcı Alişan'ın koronavirüse yakalanan ve yoğun bakımda entübe edilen kardeşi Selçuk Tektaş yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve yaşamını yitirdi.

Son bir ay içerisinde önce kardeşi Selçuk Tektaş'ı daha sonra kuzeni Ozan Ebcin'i kaybeden Alişan, sahnelere ara vermek zorunda kalmıştı. Alişan bir süredir her gün kardeşinin mezarını ziyaret edip evde zaman geçiriyordu.

Alişan hem sosyal medyaya hem de sahnelere dönme kararı aldı. Alişan ölen kardeşinin çocuklarını ve kendi çocuklarını paylaşarak "Aşklarım" yorumunda bulundu.

Ünlü şarkıcının sahnelere dönüş tarihi de belli oldu. Alişan, 14 Ağustos'ta Kıbrıs'ta vereceği konserle sevenleriyle buluşacak.