Kardeş borsalar İstanbul ve Alaşehir Ticaret Borsası'ndan Aydın Ticaret Borsası'na ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Kardeş borsalar İstanbul ve Alaşehir Ticaret Borsası'ndan Aydın Ticaret Borsası'na ziyaret - Son Dakika Ekonomi

Kardeş borsalar İstanbul ve Alaşehir Ticaret Borsası'ndan Aydın Ticaret Borsası'na ziyaret

6 saat önce

TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı/İstanbul Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kopuz, İstanbul Ticaret Borsası Meclis Başkanı Bülent Kasap ile beraberindeki heyet ve Alaşehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Soygür ile beraberindeki heyet, bu yıl 8.

Kardeş borsalar İstanbul ve Alaşehir Ticaret Borsası'ndan Aydın Ticaret Borsası'na ziyaret, System.String[]

TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı/ İstanbul Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kopuz, İstanbul Ticaret Borsası Meclis Başkanı Bülent Kasap ile beraberindeki heyet ve Alaşehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Soygür ile beraberindeki heyet, bu yıl 8.'si gerçekleşen Uluslararası Aydın Gıda, Tarım ve Hayvancılık fuarı açılışının ardından Aydın Ticaret Borsası'na ziyarette bulundu.


Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, kardeş borsaları olan İstanbul Ticaret Borsası ve Alaşehir Ticaret Borsası heyetine 8. Uluslararası Gıda, Tarım ve Hayvancılık fuarına katılarak verdikleri destekten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, kurumlar arasında işbirliğinin önemini vurguladı.


TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı/İstanbul Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kopuz, "Aydın Ticaret Borsası zaten bizim kardeş borsamız. 8.Uluslararası Aydın Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı vesilesiyle bir araya gelip fikir alışverişi yapma fırsatı bulduk. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.


Alaşehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Soygür ise, "8. Aydın Uluslararası Tarım Gıda ve Hayvancılık Fuarı'nı Aydın'a kazandırdıkları için kardeş Borsamız Aydın Ticaret Borsası'nı tebrik ediyorum" diye konuştu.


Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı A. Bahri Erdel ile Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur İstanbul Ticaret Borsası ve Alaşehir Ticaret Borsası'na Aydın inciri takdim etti. İstanbul Ticaret Borsası tarafından Çondur ile Erdele'e plaket verildi. - AYDIN

Alaşehir, İstanbul, Aydın, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 09:42 Kaynak: İHA
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