Kardeş Burası Türkiye Diye Bağıran 21 Komik Fotoğrafla Yurdum İnsanı
32 dakika önce
Çok uzaklarda değil belki komşunun evinde belki de halanlarda dayınlarda ilginç şeyler oluyor tam şu anda.
Çok uzaklarda değil belki komşunun evinde belki de halanlarda dayınlarda ilginç şeyler oluyor tam şu anda. Neden çünkü burası Türkiye ve yurdum insanına her şey normal. Durum böyle olunca bazen öyle manzaralar ortaya çıkıyor ki gülmemek elde değil. Türkiye'nin çeşitli illerinden ve sokaklarından komik fotoğrafları sizler için derledik. Akıllara durgunluk veren, biz oksijen alıyorsak bunlar ne alıyor dedirten cinsten bir derleme oldu.
Yurdum İnsanı Manzaraları
1-Gol yemez!
2- Biraz çılgın
3-Ceza ne acaba, ölüm mü
4-Isınma
5-Serinleme
6-Seyahat özgürlüğü
7-Sahte Okey
8- Konforlu yolculuk
9- Çocuklar gibi şen
10-Mangal yakılır
11-Ayak da
12- Evi taşıyoruz
13- Daha o yaştan fırlama
14- Herif mıhlama
15- İyi niyetli ama kötü
16- WTF
17- Fast and Furious 8
18- HALAMIN
19- TeaMAN
20- Çaylaaaaar
21- ve doğal olarak beynimiz yandı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 12:42
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