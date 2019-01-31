Son Dakika Haberleri: Kardeş Burası Türkiye Diye Bağıran 21 Komik Fotoğrafla Yurdum İnsanı

Kardeş Burası Türkiye Diye Bağıran 21 Komik Fotoğrafla Yurdum İnsanı

32 dakika önce

Çok uzaklarda değil belki komşunun evinde belki de halanlarda dayınlarda ilginç şeyler oluyor tam şu anda.

Kardeş Burası Türkiye Diye Bağıran 21 Komik Fotoğrafla Yurdum İnsanı, System.String[]
Çok uzaklarda değil belki komşunun evinde belki de halanlarda dayınlarda ilginç şeyler oluyor tam şu anda. Neden çünkü burası Türkiye ve yurdum insanına her şey normal. Durum böyle olunca bazen öyle manzaralar ortaya çıkıyor ki gülmemek elde değil. Türkiye'nin çeşitli illerinden ve sokaklarından komik fotoğrafları sizler için derledik. Akıllara durgunluk veren, biz oksijen alıyorsak bunlar ne alıyor dedirten cinsten bir derleme oldu.

Yurdum İnsanı Manzaraları


1-Gol yemez!



2- Biraz çılgın



3-Ceza ne acaba, ölüm mü



4-Isınma



5-Serinleme



6-Seyahat özgürlüğü



7-Sahte Okey



8- Konforlu yolculuk



9- Çocuklar gibi şen



10-Mangal yakılır



11-Ayak da



12- Evi taşıyoruz



13- Daha o yaştan fırlama



14- Herif mıhlama



15- İyi niyetli ama kötü



16- WTF



17- Fast and Furious 8



18- HALAMIN



19- TeaMAN



20- Çaylaaaaar



21- ve doğal olarak beynimiz yandı.

Kaynak: TheGeyik

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 12:42 

Türkiye, Kültür Sanat
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