Kardeş Burası Türkiye Diye Bağıran 21 Komik Fotoğrafla Yurdum İnsanı

Çok uzaklarda değil belki komşunun evinde belki de halanlarda dayınlarda ilginç şeyler oluyor tam şu anda. Neden çünkü burası Türkiye ve yurdum insanına her şey normal. Durum böyle olunca bazen öyle manzaralar ortaya çıkıyor ki gülmemek elde değil. Türkiye'nin çeşitli illerinden ve sokaklarından komik fotoğrafları sizler için derledik. Akıllara durgunluk veren, biz oksijen alıyorsak bunlar ne alıyor dedirten cinsten bir derleme oldu.Yurdum İnsanı Manzaraları1-Gol yemez!2- Biraz çılgın3-Ceza ne acaba, ölüm mü4-Isınma5-Serinleme6-Seyahat özgürlüğü7-Sahte Okey8- Konforlu yolculuk9- Çocuklar gibi şen10-Mangal yakılır11-Ayak da12- Evi taşıyoruz13- Daha o yaştan fırlama14- Herif mıhlama15- İyi niyetli ama kötü16- WTF17- Fast and Furious 818- HALAMIN19- TeaMAN20- Çaylaaaaar21- ve doğal olarak beynimiz yandı.