Kardes¸ C¸ocukları 2. Tanıtım
56 dakika önce
Hayalleri ve hayatları birbirinden bambaşka olan iki anne; Ümran ve Umay. Ümran ve kızı Hayat, küçük bir köyde yaşarken, "Sosyetik güzel" Umay Karay ve kızı Hayal, İstanbul'dadır.
Hayalleri ve hayatları birbirinden bambaşka olan iki anne; Ümran ve Umay. Ümran ve kızı Hayat, küçük bir köyde yaşarken, "Sosyetik güzel" Umay Karay ve kızı Hayal, İstanbul
'dadır. Hayallerde bile birleşemeyecek kadar farklı hayatlar yaşayan annelerin yolları, yıllar sonra karşılaşınca beklenmedik olaylara neden olur.
Son Dakika
» Tv
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 10:00
Mazhar Alanson'un Eşi Biricik Suden, Kurallara Uymayınca Kiliseden Kovuldu
Yapılan Son Ankette İstanbul'da AK Parti, Ankara'da CHP Önde
CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Fikret Orman'ı Ziyaret Etti
İstanbul'da Okulların Tatil Edilmesini İsteyen Öğrenciler, İstanbul Valisi'ni Mesaj Yağmuruna Tuttu