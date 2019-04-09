Son Dakika Haberleri: Kardeş Çocukları 11. Bölüm Fragman

Kardeş Çocukları 11. Bölüm Fragman

54 dakika önce

Hayalleri ve hayatları birbirinden bambaşka olan iki anne; Ümran ve Umay. Ümran ve kızı Hayat, küçük bir köyde yaşarken, "Sosyetik güzel" Umay Karay ve kızı Hayal, İstanbul'dadır.

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Hayalleri ve hayatları birbirinden bambaşka olan iki anne; Ümran ve Umay. Ümran ve kızı Hayat, küçük bir köyde yaşarken, "Sosyetik güzel" Umay Karay ve kızı Hayal, İstanbul'dadır. Hayallerde bile birleşemeyecek kadar farklı hayatlar yaşayan annelerin yolları, yıllar sonra karşılaşınca beklenmedik olaylara neden olur.
Kaynak: DailyMotion.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 11:02 

İstanbul, Anne, TV
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