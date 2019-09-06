Kardeş Çocukları 18. Bölüm Fragman
1 saat önce
Hayalleri ve hayatları birbirinden bambaşka olan iki anne; Ümran ve Umay. Ümran ve kızı Hayat, küçük bir köyde yaşarken, "Sosyetik güzel" Umay Karay ve kızı Hayal, İstanbul'dadır.
Hayalleri ve hayatları birbirinden bambaşka olan iki anne; Ümran ve Umay. Ümran ve kızı Hayat, küçük bir köyde yaşarken, "Sosyetik güzel" Umay Karay ve kızı Hayal, İstanbul'dadır. Hayallerde bile birleşemeyecek kadar farklı hayatlar yaşayan annelerin yolları, yıllar sonra karşılaşınca beklenmedik olaylara neden olur.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 09:01
Çocuklara içki içiren anne ve baba olayında yeni gelişme Kontrolden çıkan otomobil, iki araca çarptıktan sonra eve daldı Cinayet zanlısı, maktulün mezarı başında dua edip teslim oldu Kuzenini öldürdü, mezarında dua edip teslim oldu