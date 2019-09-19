Son Dakika Haberleri: Kardeş Çocukları 19. Bölüm Fragman
Son Dakika TV Haber

Kardeş Çocukları 19. Bölüm Fragman

50 dakika önce

Hayalleri ve hayatları birbirinden bambaşka olan iki anne; Ümran ve Umay. Ümran ve kızı Hayat, küçük bir köyde yaşarken, "Sosyetik güzel" Umay Karay ve kızı Hayal, İstanbul'dadır.

Hayalleri ve hayatları birbirinden bambaşka olan iki anne; Ümran ve Umay. Ümran ve kızı Hayat, küçük bir köyde yaşarken, "Sosyetik güzel" Umay Karay ve kızı Hayal, İstanbul'dadır. Hayallerde bile birleşemeyecek kadar farklı hayatlar yaşayan annelerin yolları, yıllar sonra karşılaşınca beklenmedik olaylara neden olur.

Kardeş Çocukları 19. Bölüm Fragman

İstanbul, Anne, TV

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 11:01 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu'ndan seçim açıklaması: İktidara giden yolların taşlarını örecek bir çalışmayı başlatıyoruz
İstanbul valiliği: 315 kaçak yapımının yıkımı tamamlandı İstanbul Valiliğinden şiddetli sağanak uyarısı İstanbul'da düğün konvoyunda magandalar sağa sola ateş açtı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.9.2019 11:51:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kardeş Çocukları 19. Bölüm Fragman
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]