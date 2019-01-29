Son Dakika Haberleri: Kardeş Çocukları 2. Bölüm Fragman

Kardeş Çocukları 2. Bölüm Fragman

1 saat önce

Hayalleri ve hayatları birbirinden bambaşka olan iki anne; Ümran ve Umay. Ümran ve kızı Hayat, küçük bir köyde yaşarken, "Sosyetik güzel" Umay Karay ve kızı Hayal, İstanbul'dadır.

">
Hayalleri ve hayatları birbirinden bambaşka olan iki anne; Ümran ve Umay. Ümran ve kızı Hayat, küçük bir köyde yaşarken, "Sosyetik güzel" Umay Karay ve kızı Hayal, İstanbul'dadır. Hayallerde bile birleşemeyecek kadar farklı hayatlar yaşayan annelerin yolları, yıllar sonra karşılaşınca beklenmedik olaylara neden olur.
Kaynak: DailyMotion.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 03:45 

İstanbul, Anne, TV
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cinsel İçerikli Filmde Anne ve Babasını Gören Genç Kızın Psikolojisi Bozuldu Suudiler, BM Özel Raportörünü Kaşıkçı'nın Öldürüldüğü Konsolosluğa Sokmadı

Günlük Kiralık Dairedeki Cinayette Bilirkişi Raporu Ortaya Çıktı Son Dakika! Benzine 17 Kuruş İndirim Geldi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.1.2019 16:51:47. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kardeş Çocukları 2. Bölüm Fragman
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]