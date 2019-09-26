Son Dakika Haberleri: Kardeş Çocukları 20. Bölüm Fragman
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Kardeş Çocukları 20. Bölüm Fragman

1 saat önce

Hayalleri ve hayatları birbirinden bambaşka olan iki anne; Ümran ve Umay. Ümran ve kızı Hayat, küçük bir köyde yaşarken, "Sosyetik güzel" Umay Karay ve kızı Hayal, İstanbul'dadır.

Hayalleri ve hayatları birbirinden bambaşka olan iki anne; Ümran ve Umay. Ümran ve kızı Hayat, küçük bir köyde yaşarken, "Sosyetik güzel" Umay Karay ve kızı Hayal, İstanbul'dadır. Hayallerde bile birleşemeyecek kadar farklı hayatlar yaşayan annelerin yolları, yıllar sonra karşılaşınca beklenmedik olaylara neden olur.

Kardeş Çocukları 20. Bölüm Fragman

İstanbul, Anne, TV

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 10:01 
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