Kardeş Çocukları 20. Bölüm Fragman
1 saat önce
Hayalleri ve hayatları birbirinden bambaşka olan iki anne; Ümran ve Umay. Ümran ve kızı Hayat, küçük bir köyde yaşarken, "Sosyetik güzel" Umay Karay ve kızı Hayal, İstanbul'dadır.
Hayalleri ve hayatları birbirinden bambaşka olan iki anne; Ümran ve Umay. Ümran ve kızı Hayat, küçük bir köyde yaşarken, "Sosyetik güzel" Umay Karay ve kızı Hayal, İstanbul'dadır. Hayallerde bile birleşemeyecek kadar farklı hayatlar yaşayan annelerin yolları, yıllar sonra karşılaşınca beklenmedik olaylara neden olur.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 10:01
Namaz kılarken kalp krizi geçirdi kimse yardım etmedi Fransız dergisi İmamoğlu röportajını "Benim zaferim bir uyarıdır" başlığıyla verdi İstanbul'da trafik magandaları sokakta drift yaptı Azerbaycan ekibi Sabah FK, Ümit Özat'ın peşine düştü!