Kardeş Çocukları 20. Bölüm Ön İzleme
2 saat önce
Hayalleri ve hayatları birbirinden bambaşka olan iki anne; Ümran ve Umay. Ümran ve kızı Hayat, küçük bir köyde yaşarken, "Sosyetik güzel" Umay Karay ve kızı Hayal, İstanbul'dadır.
Hayalleri ve hayatları birbirinden bambaşka olan iki anne; Ümran ve Umay. Ümran ve kızı Hayat, küçük bir köyde yaşarken, "Sosyetik güzel" Umay Karay ve kızı Hayal, İstanbul'dadır. Hayallerde bile birleşemeyecek kadar farklı hayatlar yaşayan annelerin yolları, yıllar sonra karşılaşınca beklenmedik olaylara neden olur.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 09:01
Tarkan, konserine gelen Tunç Soyer ve Ekrem İmamoğlu'na övgü yağdırdı İstanbul'da bir kişi, sokak ortasında arkadaşının üzerine kurşun yağdırdı İstanbullular gece boyu tam 26 artçı sarsıntıyla sallandı! Motosiklet sürücüsü, trafikte taksideki kadının elini tuttu