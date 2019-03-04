Kardeş Çocukları 6. Bölüm Parti Kızları
1 saat önce
Kardeş Çocukları 6. Bölüm Özet: Ümran ve Yıldırım, yıllar sonra geçmişin hesaplaşmasına dalarken, Umay, Hayat'a geçmişle ilgili bambaşka bir hikaye anlatır.
Kardeş Çocukları 6. Bölüm Özet:
Ümran ve Yıldırım, yıllar sonra geçmişin hesaplaşmasına dalarken, Umay, Hayat'a geçmişle ilgili bambaşka bir hikaye anlatır. Umay'ın tuzağına düşen Hayat, annesiyle ilgili yeni bir hayal kırıklığının pençesinde, bir kez daha dağılır. İki kız kardeşin gerçek hikayesine kulak misafiri olan Volkan ise öğrendiklerinin ağırlığıyla büyük bir karar vermek üzeredir. Diğer yanda, Volkan ve Hayat arasındaki çekim giderek gözle görülür hale gelirken, Hayal ve Hayat ilk kez Volkan yüzünden karşı karşıya gelir. Ümran'la arasındaki duvarları yıkmaya kararlı olan Yıldırım'ın attığı beklenmedik adım ise, düşman kardeşler için yepyeni bir dönemi başlatır. Öte yandan, Ümran'a olan hastalıklı sevgisiyle kıvranan Cemal, hızla Umay'ın kontrolünden çıkar. İki kardeş de büyük tehlike altındadır. Yıldırım'ın ailesinin Amerika'dan dönmesi ise, sadece Ümran ve Umay için değil, Hayal ve Hayat için de sarsıcı sonuçlara gebedir.
Yapım: Gold Film
Yönetmen: Faruk Teber
Senarist: Sırma Yanık
Oyuncu Kadrosu:
Mehmet Aslantuğ
Ayça Bingöl
Nur Fettahoğlu
Furkan Andıç
Afra Saraçoğlu
Murat Daltaban
Alara Turan
Engin Alkan
Evrim Doğan
Elif Çakman
Handan Yıldırım
Batuhan Ekşi
Nilay Erdönmez
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 12:05
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