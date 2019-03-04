Kardeş Çocukları 6. Bölüm Parti Kızları

Kardeş Çocukları 6. Bölüm Özet: Ümran ve Yıldırım, yıllar sonra geçmişin hesaplaşmasına dalarken, Umay, Hayat'a geçmişle ilgili bambaşka bir hikaye anlatır.

">

Kardeş Çocukları 6. Bölüm Özet:



Ümran ve Yıldırım, yıllar sonra geçmişin hesaplaşmasına dalarken, Umay, Hayat'a geçmişle ilgili bambaşka bir hikaye anlatır. Umay'ın tuzağına düşen Hayat, annesiyle ilgili yeni bir hayal kırıklığının pençesinde, bir kez daha dağılır. İki kız kardeşin gerçek hikayesine kulak misafiri olan Volkan ise öğrendiklerinin ağırlığıyla büyük bir karar vermek üzeredir. Diğer yanda, Volkan ve Hayat arasındaki çekim giderek gözle görülür hale gelirken, Hayal ve Hayat ilk kez Volkan yüzünden karşı karşıya gelir. Ümran'la arasındaki duvarları yıkmaya kararlı olan Yıldırım'ın attığı beklenmedik adım ise, düşman kardeşler için yepyeni bir dönemi başlatır. Öte yandan, Ümran'a olan hastalıklı sevgisiyle kıvranan Cemal, hızla Umay'ın kontrolünden çıkar. İki kardeş de büyük tehlike altındadır. Yıldırım'ın ailesinin Amerika'dan dönmesi ise, sadece Ümran ve Umay için değil, Hayal ve Hayat için de sarsıcı sonuçlara gebedir.



Yapım: Gold Film



Yönetmen: Faruk Teber



Senarist: Sırma Yanık



Oyuncu Kadrosu:



Mehmet Aslantuğ



Ayça Bingöl



Nur Fettahoğlu



Furkan Andıç



Afra Saraçoğlu



Murat Daltaban



Alara Turan



Engin Alkan



Evrim Doğan



Elif Çakman



Handan Yıldırım



Batuhan Ekşi



Nilay Erdönmez

Son Dakika » Tv » Haber Haber Yayın Tarihi :

Cinsel İstismara Uğrayan Kız Çocuğunun Cansız Bedeni Gaz Tankının İçinden Çıktı

ABD'li Bolton'dan Venezuela İtirafı: İktidarı Değiştirmek İçin Koalisyon Kurmaya Çalışıyoruz

ABD'yi Vuran Hortum Felaketinde Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 22'ye Yükseldi

ABD'de Oynanan Maçta Hakem Adeta Buz Tuttu