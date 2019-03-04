Son Dakika Haberleri: Kardeş Çocukları 6. Bölüm Parti Kızları

Kardeş Çocukları 6. Bölüm Parti Kızları

1 saat önce

Kardeş Çocukları 6. Bölüm Özet: Ümran ve Yıldırım, yıllar sonra geçmişin hesaplaşmasına dalarken, Umay, Hayat'a geçmişle ilgili bambaşka bir hikaye anlatır.

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Kardeş Çocukları 6. Bölüm Özet:

Ümran ve Yıldırım, yıllar sonra geçmişin hesaplaşmasına dalarken, Umay, Hayat'a geçmişle ilgili bambaşka bir hikaye anlatır. Umay'ın tuzağına düşen Hayat, annesiyle ilgili yeni bir hayal kırıklığının pençesinde, bir kez daha dağılır. İki kız kardeşin gerçek hikayesine kulak misafiri olan Volkan ise öğrendiklerinin ağırlığıyla büyük bir karar vermek üzeredir. Diğer yanda, Volkan ve Hayat arasındaki çekim giderek gözle görülür hale gelirken, Hayal ve Hayat ilk kez Volkan yüzünden karşı karşıya gelir. Ümran'la arasındaki duvarları yıkmaya kararlı olan Yıldırım'ın attığı beklenmedik adım ise, düşman kardeşler için yepyeni bir dönemi başlatır. Öte yandan, Ümran'a olan hastalıklı sevgisiyle kıvranan Cemal, hızla Umay'ın kontrolünden çıkar. İki kardeş de büyük tehlike altındadır. Yıldırım'ın ailesinin Amerika'dan dönmesi ise, sadece Ümran ve Umay için değil, Hayal ve Hayat için de sarsıcı sonuçlara gebedir.

Yapım: Gold Film

Yönetmen: Faruk Teber

Senarist: Sırma Yanık

Oyuncu Kadrosu:

Mehmet Aslantuğ

Ayça Bingöl

Nur Fettahoğlu

Furkan Andıç

Afra Saraçoğlu

Murat Daltaban

Alara Turan

Engin Alkan

Evrim Doğan

Elif Çakman

Handan Yıldırım

Batuhan Ekşi

Nilay Erdönmez
Kaynak: DailyMotion.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 12:05 

Amerika Birleşik Devletleri, TV
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