Kardeş Dernekler bir araya geldi - Son Dakika

Batı Trakyalı Yönetici, Sanayici ve İş Adamları Derneği'nde (BATISİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Er, Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği (BTTDD) Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ali Emin Latif ve beraberindeki dernek üyelerini misafir etti.

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette konuşan BATISİAD Başkanı Ahmet Er, BATISİAD ve BTTDD Bursa Şubesi'nin, Batı Trakyalı hemşerileri temsil eden iki güzide kurum olduğunu söyledi. Ziyaretten dolayı mutlu olduklarını belirten Er, BTTDD Bursa Şubesi'nin, çok yeni olmasına rağmen BATISİAD'ı her zaman ve her yerde bağrına bastığını ifade etti.

"Gayemiz bir desteğimiz tam"

Er, "Bu duruşlarından dolayı sayın başkanımızın nezdinde tüm camiamıza teşekkür ediyorum. Nasip olursa 9 Şubat'ta siz de genel kurula gidiyorsunuz. BATISİAD olarak seçildiğiniz günden bu yana gösterdiğiniz irade ve kararlı yürüyüşünüz nedeniyle, sizleri kutluyoruz. Desteğimizin dün olduğu gibi bugün ve yarın da sizlerle olacağını ifade etmek isterim. Ayrımız gayrımız yok. Ana gayemiz bir" dedi.

"BTTDD bizim gözbebeğimiz"

İki kurumun Batı Trakya'yı hem Türkiye'de hem de Balkan coğrafyasında başarıyla temsil ettiğine dikkat çeken Ahmet Er, "Ben de BTTDD çatısı altında yöneticilik yaptım. Oranın tozunu bizler de yuttuk. BTTDD bizim gözbebeğimiz. Bu derneğin temsiliyet sadece Türkiye'den ibaret değil. 'Bir elin nesi var iki elin sesi' var. Sosyal manada sizlerin çalışmaları gurur verici ve bu çalışmaları her zaman takdir ediyoruz. Biz de ekonomik açıdan hem ülkemizi hem de aidiyet duyduğumuz Batı Trakya'mızı en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Seçim 9 Şubat'ta

Ev sahipliğinden ötürü BATISİAD Başkanı Ahmet Er'e teşekkür eden BTTDD Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ali Emin Latif de BATISİAD'ın ve BTTDD Bursa Şubesi'nin Batı Trakya camiasın iki güzide kurumu olduğunu hatırlattı. Ahmet Er başkanlığında BATISİAD'da oluşan yeni yönetime de hayırlı olsun temennilerini ileten Latif, oluşan yeni yönetimin Batı Trakya camiasına hayırlar getirmesini diledi.

BTTDD Bursa Şubesi'nin olağan genel kurulunun 9 Şubat'ta yapılacağına işaret eden Latif, "Bu akşam biz hem burada sizi tebrik etmek için hem de seçimimize davet etmek üzere buradayız. BATISİAD ve BTTDD Bursa Şubesi camiamızın güzide iki kuruluşudur. İnşallah Batı Trakya bayrağını hep birlikte daha yukarıya çıkarırız. Sizleri genel kurulumuzda da görmek isteriz" şeklinde konuştu.