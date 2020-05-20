Kardeş Eli Derneği'nden

Kardeş Eli Derneği, dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahibi çocukların iyi hayat şartlarında yaşaması için "Çocuk Çocuktur" adlı yardım kampanyası başlattı.

Ulaşabildikleri her çocuğa destek olacaklarını belirten Kardeş Eli Derneği, yardım kampanyasını "Her Çocuk, Çocuk Olmayı Hak Eder" sloganıyla duyurdu.

Derneğin açıklamasında dünyada milyonlarca çocuğun açlık, hastalık, bakımsızlık ve maddi sıkıntılarla mücadele ettiği ve bu sayının her geçen gün arttığı belirtildi.

Çocukların çocuk olarak yaşayabilmeleri için bir yardım hareketi başlatıldığı aktarılan açıklamada şunlar ifade edildi:

"Her çocuğun özgürce oyun oynamasını, okula gitmesini, aç kalmamasını, çocukların çocuk olmasını istiyoruz. Çocuk çocuktur diyerek bir farkındalık hareketi başlatıyoruz ve çocukların bu dünyada iyi yaşam şartlarında yaşayabilmeleri için çalışmalara başlıyoruz. Bağışçılarımızın da destekleri ile yardımlarımızı dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırmayı amaçlıyoruz."