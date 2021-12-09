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Kardeş Eli İnsani Yardım Derneği, geçen ay 17 ülkede ihtiyaç sahiplerine ulaştı - Son Dakika

Kardeş Eli İnsani Yardım Derneği, geçen ay 17 ülkede ihtiyaç sahiplerine ulaştı

09.12.2021 15:24
Kardeş Eli İnsani Yardım Derneği, geçen ay 17 ülkede ihtiyaç sahiplerine ulaştı

Kardeş Eli İnsani Yardım Derneği, kasım ayında 17 ülkedeki ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırdı.

Kardeş Eli İnsani Yardım Derneği, kasım ayında 17 ülkedeki ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırdı.

Derneğin Genel Müdürü Uğur Erkoca, yaptığı açıklamada, geçen ay 17 ülkede 10 binlerce kişinin hayatına dokunduklarını anlattı.

Açlıkla mücadele eden bölgelerde 1102 kurban bağışı ile hanelere et ulaştırıldığını anlatan Erkoca, şunları kaydetti:

"Dernek, temiz suya ulaşmakta zorluk çeken bölgelerde 241 su kuyusu açarak, kirli sulara bağlı hastalıkla mücadele eden bölge halkına temiz su imkanı sağladı, 10 binlerce kişiyi temiz suya kavuşturdu. Maddi imkansızlar nedeniyle ibadet olanaklarından mahrum kalan bölgelere 1728 Kur'an-ı Kerim dağıtımı, 253 rahle dağıtımı gerçekleştirdi. Ameliyat masraflarını karşılayamayan ve maddi imkansızlar nedeniyle ameliyat olamayan 297 kişiye katarakt ameliyatı desteği sağladı. 13 bin 786 yetim sofrası ve 283 yetim sponsorluğu ile yardıma muhtaç çocukların kimsesizliğini unutturdu."

Uğur Erkoca, Doğu Anadolu Bölgesi'nde 2 bin 380 kış paketi ile eğitim gören öğrencilerin bot, mont, atkı ve bere gibi kışlık ihtiyaçlarının karşılandığını, 1258 kırtasiye yardımı ile çocukların eğitim süreçlerindeki eksikliklerinin tamamlandığını belirtti.

İhtiyaçları tespit ederek yardım ulaştırdıklarını ifade eden Erkoca, yardımların gelecek yıl artarak devam edeceğini bildirdi.

Kasım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kardeş Eli İnsani Yardım Derneği, geçen ay 17 ülkede ihtiyaç sahiplerine ulaştı - Son Dakika


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