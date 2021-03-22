Kardeş Eli İnsani Yardım Derneği, ramazan ayı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

Kardeş Eli İnsani Yardım Derneği ramazan ayında yurt içi ve dışında, ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı faaliyetlerini sürdürecek.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, ramazan ayı için yardım hazırlıkları tamamlandı. Bu kapsamda, yetimlere ve yoksul ailelere kumanya, iftariyelik ve gıda kolisi yardımı yapılacak. Fitre ve zekatlar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak, çocuklara bayramlık hediye edilecek.

Derneğin faaliyet gösterdiği ülkeler içerisinde Türkiye başta olmak üzere Yemen, Gazze, Kudüs, Suriye, Uganda, Çad, Gana, Nijerya, Somali, Mali, Etiyopya, Zimbabwe, Tanzanya, Sri Lanka ve Bangladeş yer alıyor.

Kardeş Eli Derneği Kurumsal İletişim Direktörü Enes Boyacı, ramazan ayı için hazırlıkların bittiğini ve yardımların devam edeceğini belirterek, dileyenlerin "Ramazan Bir Olmaktır" sloganıyla başlatılan kampanyaya katılabileceğini, zekat bağışları için derneğin internet sayfasının online bağış bölümünün kullanılabileceğini kaydetti.

Boyacı, ramazan ayı kumanya paketi bağış bedelinin 185 lira, 1 iftar bağış bedelinin 20 lira, fitre bağış bedelinin 28 lira olduğunu ifade etti.