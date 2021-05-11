Kardeş Eli İnsani Yardım Derneği, "tam kapanma"da yardım çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika

Kardeş Eli İnsani Yardım Derneği, "tam kapanma"da yardım çalışmalarını sürdürüyor

Kardeş Eli İnsani Yardım Derneği, Kovid-19'la mücadele kapsamında devam eden "tam kapanma" sürecinde de yardım faaliyetleri yürütüyor.

Kardeş Eli İnsani Yardım Derneği, Kovid-19'la mücadele kapsamında devam eden "tam kapanma" sürecinde de yardım faaliyetleri yürütüyor. Kardeş Eli İnsani Yardım Derneği Ar-Ge ve Proje Direktörü Uğur Erkoca, yaptığı yazılı açıklamada, derneğin "tam kapanma"da her türlü önlemi alarak çalışmalarına ara vermeden devam ettiğini belirtti. Yardım bekleyen on binlerce kişinin yalnız bırakılmadığını anlatan Erkoca, bu süreçte 16 ülkede kumanya dağıtımı yapıldığını, zekat, fitre ve fidye bağışlarının ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını ifade etti. Erkoca, dernek gönüllüleriyle suya ihtiyaç olan bölgelerin saptandığını, geçen ay 284 su kuyusu açıldığını kaydetti.

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