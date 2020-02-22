Kardeş Eli İnsani Yardım Derneğinden Elazığ'daki depremzedelere soba ve gıda yardımı - Son Dakika
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Kardeş Eli İnsani Yardım Derneğinden Elazığ'daki depremzedelere soba ve gıda yardımı

18 dakika önce

Kardeş Eli İnsani Yardım Derneği, Elazığ'daki depremzedelere soba ve gıda yardımı yaptı.

Kardeş Eli İnsani Yardım Derneğinden Elazığ'daki depremzedelere soba ve gıda yardımı, System.String[]

Kardeş Eli İnsani Yardım Derneği, Elazığ'daki depremzedelere soba ve gıda yardımı yaptı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından yapılan acil yardımların yanı sıra halkın öncelikli ihtiyaçlarını gidermek için bölgeye tekrar gidildi.

Evleri yıkılan ve çadırlarda yaşayan depremzedelerin ısınma ve gıda ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla çalışan dernek görevlileri, erzak ve 484 soba dağıttı.

Kardeş Eli İnsani Yardım Derneği Genel Sekreteri Abdullah Zincirlioğlu, deprem yüzünden evlerini kaybeden insanların kışın etkisiyle yaşadıkları zorluklara dikkati çekerek, vatandaşların, depremzedelere, barınma, beslenme, ısınma ihtiyaçları için bağışlarıyla destek olabileceğini aktardı.

Sivrice, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 11:48 Kaynak: AA
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