Kardeş Eli'nden ramazan yardımı - Son Dakika

Kardeş Eli Derneği, yurt içi ve yurt dışı ramazan ayı faaliyetlerini "Mutlu İftarlar Senin Sayende" sloganıyla başlattı.

Dernekten yapılan yazılı açıklamaya göre, dernek gönüllüleri ve ekipleri, yardıma ihtiyacı olanlara yardım ulaştırmak için yoğun çalışma yürütüyor.

Ramazan kapsamında 25 bin yetime giysi yardımı yapılması, günlük 15 bin kişiye iftar yemeği verilmesi ve 30 bin aileye kumanya ulaştırılması amaçlanıyor.

Bu yıl ramazanda koronavirüs salgını nedeniyle sokak hayvanları için "Bir Kap Mama" projesi ve ihtiyaç sahipleri için "Mutlu İftarlar Senin Sayende" projeleri yürütülüyor.