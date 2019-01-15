Son Dakika Haberleri: Kardeş Eli'nden 'Üşüyen Çocuklar Rüya Göremezler' Kampanyası

Kardeş Eli'nden 'Üşüyen Çocuklar Rüya Göremezler' Kampanyası

1 saat önce

Kardeş Eli İnsani Yardım Derneği, 'Üşüyen Çocuklar Rüya Göremezler' kampanyası ile yoksul ailelere, yetimlere ve savaş mağduru muhacirlere kış yardımlarına devam ediyor.

Kardeş Eli'nden 'Üşüyen Çocuklar Rüya Göremezler' Kampanyası, System.String[]
Kardeş Eli İnsani Yardım Derneği, 'Üşüyen Çocuklar Rüya Göremezler' kampanyası ile yoksul ailelere, yetimlere ve savaş mağduru muhacirlere kış yardımlarına devam ediyor.

Kardeş Eli İnsani Yardım Derneği, 'Üşüyen Çocuklar Rüya Göremezler' kampanyası ile yoksul ailelere, yetimlere ve savaş mağduru muhacirlere kış yardımlarına devam ediyor. Soğuk kış şartları yurtiçinde ve Filistin Gazze, Suriye, Yemen ve Arakan Bangladeş kamplarını da etkisi altına aldığını belirten dernek, zor koşulların artması nedeniyle kış yardımları kampanyası kapsamında acil ihtiyaç malzemeleri olarak belirlediği bot, mont, kazak, iç çamaşırı, çorap, atkı, bere, eldiven, battaniye, elektrikli soba ve yakacak dağıtımlarını aralıksız sürdürdüğünü kaydetti.

780 öğrenciye ve bin 30 aileye acil Kış yaşam paketi

Kardeş Eli İnsani Yardım Derneği, Türkiye kış yardımları kapsamında, Doğu ve Akdeniz bölgelerindeki köylerden ulaşan ve eğitimlerini burada gören yaklaşık 780 öğrenciye kış paketi hediye edildiğini ve Türkiye'de bin 30 aileye acil kış yaşam malzemesi dağıtıldığı açıklandı.

Yemen, Gazze ve Suriye'de 3 bin 823 aileye acil Kış yardım paketi

Ayrıca dernek; yurtdışında yardımlar kapsamında bombardıman altında açlık çeken Yemen, Gazze, Suriye bölgelerinde bağışçılarının desteği ile 3 bin 823 aileye bot, mont, atkı, bere eldiven, battaniye, bebek bisküvisi ve mamadan oluşan acil kış yaşam malzemesi dağıtıldığı bildirildi.

Derneğe bağışta bulunmak isteyenler derneğin internet sitesi üzerinden kışlıklardan bir tanesine, birkaç adet ya da tüm kışlıkların bulunduğu acil kış yaşam paketlerimize bağışta bulunabileceği bildirildi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 04:41 Kaynak: İHA

Suriye, Gazze, Güncel
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